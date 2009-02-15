İstanbullu hizmetten memnun değil

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yayımladığı araştırmaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet puanı önceki yılların gerisinde kaldı.



İSMMMO’nun yayımladığı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin desteğiyle Prof. Figen Altuğ’un koordinatörlüğünde, Doç. Murat Çak, araştırma görevlileri Murat Şeker ve Önder Bingöl tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar – İstanbul Araştırması” konulu çalışmanın sonuçları açıklandı.



Araştırma İstanbul’da Avcılar, Bağcılar, Beyoğlu, Maltepe, Fatih, Sarıyer, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bakırköy, Kadıköy, Ümraniye, Bayrampaşa, Kağıthane, Üsküdar, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde, 1.153 denekle görüşülerek yapıldı. Örneklem seçiminde iki aşamalı yöntem kullanıldı ve ilçelerdeki denek sayısı ilçelerin sahip oldukları nüfusa göre oransal olarak hesaplandı.



Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek memnuniyet duyulan hizmetleri genellikle sosyal ve kültürel amaçlı. Buna karşın trafik, yol ve kaldırımlar, pazar yerleri ve kent temizliğine ilişkin hizmetlerinden duyulan memnuniyetin istenilen düzeyde olmadığı vurgulandı.



TESEV’in Türkiye çapında yürüttüğü 1999 ve 2004 yıllarında benzer konulu araştırmalarda yerel yönetimlerden duyulan memnuniyet 1999’da 5.1 iken 2004’te bu düzey 5.3’e yükseldi. Böylelikle İstanbul Büyükşehir’den duyulan memnuniyet hem 1999 hem 2004 Türkiye ortalamasının gerisinde kalarak 4.6’ya geriledi.



Rüşvetsiz iş yaptırılmıyor



İSMMMO açıklamasında, belediyelerde iş yaptırma yöntemlerine ilişkin araştırma sonuçlarına da yer verilerek, şöyle denildi: “Belediyelerde iş yaptırmak için en geçerli yol deneklerce, yüzde 43.8 oranıyla ilgili birimdeki yöneticilere işin yapılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin verilmesi olarak belirtilmiştir. Ancak bu orana yakın bir oran olarak sayılabilecek düzeyde yüzde 36.9 oranıyla ilgili birimdeki yöneticilere uygun bir hediye alıp onlar için yapılabilecek bir şeyin olup olmadığını sormak tercihi ikinci sırada yer almıştır. Yine bu görüşle birlikte değerlendirilebilecek ilgili birimdeki yöneticilerle arkadaşlık ya da hemşehrilik ilişkisine girmeye çalışmak tercihi de yüzde 14.3 ile üçüncü sırada gelmektedir.”



İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, şunları söyledi:



“Kent halkının yerel yönetimlerin harcamalarında söz sahibi olması demokratik düzenin en önemli koşullarındandır. Yerel yönetimlerin şeffaflaşması, gelirleri ile giderlerinin kamuoyu ile paylaşılması, harcamaların önceliklere göre planlanırken vergi veren kent sakinlerine söz hakkı tanınması Türkiye’nin özlemini duyduğu bir yönetim biçimidir.”