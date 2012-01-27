-İstanbullu gazetecilere 1500 konut İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Basın İlan Kurumunun (BİK) başlattığı ''Medya Mensuplarına Konut Edindirme Projesi'' çalışmalarının ilk etabında, İstanbul'da çalışan fikir ve beden işçilerine 1500 konut tahsis edecek. BİK'ten yapılan açıklamaya göre, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki gazetecilerin kira ve konut sorununa çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen ''Medya Mensuplarına Konut Edindirme Projesi''nde sona yaklaşıldı. BİK Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın, TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel ile yaptığı görüşmeden sonra iki kurum arasında Eylül ayında imzalanan ön protokolün ardından gazetecilere tahsis edilecek konut sayısı da belli oldu. TOKİ tarafından kentin yeni gelişim alanlarından Kayaşehir'de yapılacak projede, İstanbul medyasında çalışan fikir ve beden işçilerine ilk etapta 1500 adet konut tahsis edilecek. Eylül ayından bu yana yürütülen çalışmalarda projenin gerçekleştirileceği alanda TOKİ tarafından arsa temini yapıldı, taslak proje hazırlandı ve jeolojik etüt projesi tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen jeolojik etüt projesinin onaylanmasının ardından tam uygulama projesi hazırlanacak ve ihaleye çıkılacak. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından Mart sonu veya Nisan başı gibi talep toplama işlemine geçilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Mehmet Atalay, TOKİ'nin imkanları doğrultusunda gazeteciler için ilk etapta 1500 konut tahsis edildiğini, ancak İstanbul genelinde hazırlanacak yeni çalışmalarla bu sayının arttırılacağını belirterek, ''Habercilerin konut sıkıntısı sona erene kadar çalışmalarımız devam edecektir'' dedi.