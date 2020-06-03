"Ekrem İmamoğlu'nun 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna İstanbullu ne yanıt verdi?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İBB Haberleri isimli hesapta "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" sorusu sorularak bir anket yapıldı. 405 bin 597 kişinin katıldığı ankette CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki belediyenin icraatlarını başarılı bulanların oranı yüzde 56 çıktı.
İBB Haberler'in sosyal medya hesabından ankete ilişkin şu açıklama yapıldı:
"İBB'nin 11 aylık icraatlarını başarılı buluyor musunuz?" anketi rekor katılımla tamamlandı. 405.597 kişinin oy kullandığı anket sonucuna göre, İBB'nin icraatlarını başarılı bulanların oranı yüzde 56..."