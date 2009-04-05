İstanbullu Ankara’yı, Ankaralı İzmir’i arıyor

TurkNet'in sunduğu 1095 hizmeti kullanılarak son dönemde yapılan 4,5 milyonu aşkın aramadan elde edilen verilere göre, İstanbul'dan en fazla Ankara, Ankara'dan ise İzmir aranıyor.



TurkNet'in şehirler arası, uluslararası ve GSM'e doğru olan telefon görüşmelerinde kullanılan hizmeti 1095 aracılığıyla son dönemde gerçekleştirilen 4,5 milyonun üzerindeki aramadan elde edilen verilerle yapılan "Türkiye'nin Göç Haritası Araştırması", göç edenler ile kalanlar arasındaki bağın sürdürülmesindeki "en önemli" aracın telefon olduğunu gösterdi.



1095 kullanarak yapılan aramalara ilişkin veriler, hangi ilden en fazla hangi ilin arandığını gösterirken, listenin birinci sırasında İstanbul geliyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasından 1095 kod numarası eklenerek çevrilen numaralar en çok Ankara, İzmir, İzmit ve Bursa illerine ait bulunuyor.



Türkiye içinde ve il bazında yapılan aramalara ilişkin diğer detaylara bakıldığında da, Ankara'dan İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri; İzmir'den İstanbul Ankara, Manisa; Konya'dan Ankara, İstanbul, Antalya; Aydın'dan İzmir, İstanbul,Ankara; Bursa'dan İstanbul, Ankara, İzmir; Bilecik'ten Eskişehir, İstanbul (Anadolu), Ankara, Bursa; Eskişehir'den Ankara, İstanbul, İzmir; Kastamonu'ndan Ankara, İstanbul, Artvin; Diyarbakır'dan Ankara, İstanbul (Avrupa), Mardin, Malatya; Uşak'tan Adıyaman, İzmir, İstanbul (Avrupa), Ankara; Erzincan'dan Denizli, Burdur, İstanbul (Avrupa), Ankara; Ağrı'dan Aydın, Sivas, Ankara, İstanbul (Avrupa); Mardin'den Muğla, İstanbul (Avrupa), Ankara, Şanlıurfa; Şırnak'tan Karaman, Ankara, Konya, Sivas; Kilis'ten Balıkesir, İstanbul (Avrupa), Bayburt, Bursa'nın arandığı görülüyor.



Yurtdışına yapılan çağrılar



Araştırmaya göre, 1095 aracılığıyla illerden yurt dışına yapılan çağrılar, o ülke ile ilgili bireysel bağlantıların yanı sıra ilin sınır komşularına yakınlığına ve ticari ya da siyasi bağlantıların sıklığına göre de değişebiliyor.



İstanbul'un Avrupa yakasından en fazla Rusya, ABD, Almanya, İngiltere; Anadolu yakasından ABD, Almanya, Rusya, İngiltere aranıyor.



Ankara'dan en fazla aranan ülkeler, Rusya, KKTC, ABD, Almanya; İzmir'den KKTC, Almanya, ABD, Rusya; Antalya'dan Rusya, Almanya, KKTC, Hollanda; Muğla'dan İngiltere, Yunanistan, Almanya, İsviçre; Bursa'dan Bulgaristan, Almanya, KKTC, İngiltere; Aydın'dan İngiltere, KKTC, Beyaz Rusya, Almanya; Eskişehir'den Hollanda, ABD, KKTC, Almanya, Belçika; Kocaeli'den KKTC, Almanya, ABD, İsviçre; Adana'dan KKTC, ABD, Azerbaycan, Almanya; Balıkesir'den ABD, KKTC, İngiltere, Almanya; Konya'dan KKTC, Almanya, Türkmenistan, Azerbaycan; Gaziantep'ten KKTC, Beyaz Rusya, Türkmenistan; Çorum'dan KKTC, Almanya, ABD, Ukrayna (cep); Iğdır'dan Azerbaycan, KKTC, Almanya, İran; Trabzon'dan Gürcistan, KKTC; Nevşehir'den İspanya, Kamerun, Almanya, Cezayir; Osmaniye'den Suriye, Suudi Arabistan, İsviçre; Mardin'den Kırgızistan, Bulgaristan olarak sıralanıyor.



Hangi il, hangi ülkeyi arıyor?



Araştırma, hangi illerden en çok hangi ülkenin arandığına dair bilgiler de içeriyor. Buna göre, Almanya'yı en fazla İstanbul'un iki yakası, Ankara, İzmir arıyor.



Rusya numaralarını, İstanbul (Avrupa), Ankara, İstanbul (Anadolu), Antalya; ABD'yi İstanbul (Anadolu - Avrupa), Ankara, İzmir; İngiltere'yi İstanbul (Avrupa), Muğla, İstanbul (Anadolu), Ankara çeviriyor.



Bulgaristan'ı İstanbul (Avrupa), Bursa, İzmir, İstanbul (Anadolu); Hollanda'yı Eskişehir, İstanbul (Avrupa), Ankara, İzmir; Yunanistan'ı İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Muğla, Ankara, Suudi Arabistan'ı İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu) Ankara, Antalya; İsrail'i İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu) İzmir, Ankara; İsveç'i İstanbul, Ankara, Muğla; Brezilya'yı İstanbul, Bursa, Denizli; Malta'yı İstanbul, Bursa, Yalova; Moğolistan'ı Ankara, Konya; Uruguay'ı Muğla, İçel arıyor.

