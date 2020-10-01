İstanbulkart, Masterpass ile mobil uygulamadan yüklenebilecek

İstanbulkart bakiyelerinin, mobil uygulama üzerinden doldurulabilmesi için İBB’nin iştiraklerinden BELBİM’le Mastercard işbirliği yaptı.

Buna göre, Mastercard’ın online temassız ödeme çözümü Masterpass, BELBİM’in ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasına entegre edildi. Uygulamayla Bu sayede İstanbul’da BELBİM’in geliştirdiği ‘İstanbulkart Mobil’ uygulaması üzerinden, Masterpass’e kayıtlı banka ya da kredi kartları ile yükleme yapılabilecek.

Bu ödeme yönetimini kullanan vatandaşlara farklı armağan ve indirimli ödeme seçenekleri de sunacak.