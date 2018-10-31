İstanbulkart için ‘yetersiz bakiye' derdine son

İSTANBUL, (DHA) –İSTANBULKART mobil uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, “İnanıyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizde, dünyada yeni şeylere ilk adımları atmaya devam edeceğiz. Bütün İstanbulkart kullanıcıları, ‘Yetersiz bakiye’ anonsundan kurtulacak” dedi.

İstanbul’da milyonlarca insanın kullandığı İstanbulkart’a, artık akıllı telefonlardan yükleme yapılabilecek. Kullanıcılara sunulan uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul’da 15-16 milyon İstanbulkart kullanıcısı var. Yıllık 3 buçuk milyar gibi bir ödeme hareketi oluyor. 15-16 milyon insan İstanbulkart’a para yüklerken fiili olarak gidip bir yerde yükleme yapmak için ciddi kuyruklar bekliyor ve zaman kaybına uğruyor. Şu anda İstanbulkart’a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız. Yaklaşık 16 milyon insan herhangi bir ödeme noktasına gidip zaman kaybetmeden veya mesai saatlerini düşünmeden elektronik bankacılık sistemi üzerinden İstanbulkart’a otomatik yükleme yapabiliyor” dedi.

“İSTANBULLULAR YETERSİZ BAKİYE ANONSUNDAN KURTULACAK”

“Bu uygulamanın yazılımı tamamen yerli ve milli” diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul olarak her şeyin en iyisi diyoruz. Ulaşımda da ödeme sisteminin en iyisi diyebiliriz. Dünyada nadir. Birçok ülkede bu şekilde yok. İnanıyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizde, dünyada yeni şeylere ilk adımları atmaya devam edeceğiz. Bütün İstanbulkart kullanıcıları, ‘Yetersiz bakiye’ anonsundan kurtulacak.”

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen İstanbulkart mobil uygulaması ile İstanbulkart kullanıcıları Android ve IOS cihazlarda uygulamayı indirerek ve uygulamaya kartlarını tanıtarak; para yükleme, bakiye kontrolü, işlem hareketleri, en yakın dolum noktası gibi birçok işlemi gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ATM’lerden de İstanbulkart için ödeme talimatı verilebilecek. Öte yandan İstanbulkart, İ-Taksi, Beltur, İspark ödemelerinde de kullanılabiliyor. Uygulama için şu anda 10 banka ile anlaşma sağlandı.

KART TAŞIMA DERDİNE SON

Kullanım alanı gittikçe genişleyen İstanbulkart, aynı zamanda mobil cüzdan uygulaması sayesinde telefonla temassız ödeme de yapabilecek. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama ile karta ihtiyaç duymadan mobil ödemeler gerçekleştirilebilecek. Bu konudaki teknik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca İstanbulkat yemek kartı özellikleri de taşıyacak. BELBİM,Turkcell ve PTT iş birliği ile hayata geçirilecek uygulama; vatandaşların da talepleri doğrultusunda hazırlanacak.