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İstanbulkart artık taksilerde kullanılabilecek

12 Ocak 2021 15:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BiTaksi uygulamasıyla İstanbulkart anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk ücretlerini İstanbulkart'la ödeyebilecek. 11 Şubat'a kadar İstanbulkartlı ödemelerde yüzde 20 indirim yapılacak.

İBB iştiraki BELBİM A.Ş. ile BiTaksi önemli bir işbirliğine imza attı. İstanbulkart, BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklendi. 11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart’la yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli olacak. Müşteri yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkart’ını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek.

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