T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'dan bugün yapılması planlanan 81 uçak seferi iptal edildi

Gerekçe olarak olumsuz hava koşulları ve kar yağışı gösterildi

21 Ocak 2016 22:45

Türk Hava Yolları, AtlasJet ve OnurAir, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan iç ve dış hatlardaki toplam 81 seferini iptal etti. THY 57, AtlasJet 14, OnurAir de 10 seferini iptal ettiğini duyurdu.

DHA'dan İbrahim Yıldız'ın haberine göre Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.comadresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" dendi.
 

ETİKETLER

thyonur airatlas jetsabiha gökçenatatürk havalimanıhavalimanıhabermeteorolojikarkış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24