İstanbul'dan bugün yapılması planlanan 81 uçak seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları, AtlasJet ve OnurAir, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan iç ve dış hatlardaki toplam 81 seferini iptal etti. THY 57, AtlasJet 14, OnurAir de 10 seferini iptal ettiğini duyurdu.

DHA'dan İbrahim Yıldız'ın haberine göre Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.comadresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" dendi.

