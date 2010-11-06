-İSTANBUL'DAN WASHINGTON'A DİREKT UÇUŞ İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Washington DC karşılıklı doğrudan uçuşları bugün başladı. THY'nin, New York ve Chicago'dan sonra ABD'deki 3. uçuş noktası olan Washington DC seferlerinin başlaması dolayısıyla bugün düzenlenen ilk uçuşa, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve çok sayıda basın mensubu da katıldı. THY'nin İstanbul-Washington doğrudan seferleri İstanbul Atatürk Havalimanı ile Dulles International Havalimanı arasında salı, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün Airbus 330 uçakları ile karşılıklı olarak düzenlenecek. Direkt uçuş tarifesine göre; İstanbul'dan yerel saatlerle saat 10.50'de kalkan uçak, saat 15.25'te Washington'a varacak. Yine aynı günlerde Washington'dan saat 22.55'te kalkacak uçak, saat 17.10'da İstanbul'da olacak. THY, Washington'dan İstanbul'a 31 Aralık 2010 tarihinden önce satın alınan tüm biletler için 31 Mart 2011 tarihinden önce yapılacak tüm uçuşlarda gidiş-dönüş (tüm vergiler dahil) 751 dolardan başlayan fiyat uygulayacak. -WASHINGTON'DAN İLK DİREKT UÇAK- Öte yandan, THY'nin Washington-İstanbul arasındaki ilk doğrudan seferiyle gelecek uçağı, yarın Atatürk Havalimanı'nda olacak. Washington'dan İstanbul'a gelecek ilk uçakta, aralarında William Delahunt ve Jean Schmidt'in de bulunduğu 8 kongre üyesi bulunacak. Türkiye'ye çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelecek kongre üyelerinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. ABD'deki yerlilerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına gönüllü olarak yardım eden Türk-Amerikan Koalisyonunun organizasyonuyla 20 Amerikalı yerli lider de İstanbul'a gelecek. Uçakta ayrıca Washington'daki bazı düşünce kuruluşları yetkilileri bulunacak. Amerikalı yerli liderlerin 8 Kasımda Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile görüşmesi bekleniyor.