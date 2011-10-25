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Yaşam

İstanbul'dan Van'a 100 bin kişilik yardım İSTANBUL (A.A)

25 Ekim 2011 01:52

-İstanbul'dan Van'a 100 bin kişilik yardım İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Van'a 100 bin kişilik gıda malzemesi, 1 mobil mutfak, bir mobil fırın gönderdi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, Van'da kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderilen ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, bu akşam itibariyle de bölgeye yardım malzemeleri gönderildi.  Gönderilen yardım malzemeleri şöyle: ''100 bin kişilik gıda malzemesi, 200 bin adet altın çörek, 30 bin kişi sıcak yemek kapasiteli 1 mobil mutfak, 5 bin ekmek üretme kapasiteli 1 mobil fırın, 50 mobil banyo, 2 bin battaniye, 14 jeneratör, 57 ısıtıcı, 250 metrekarelik 4 adet çadır, 2 mobil büfe, 5 su tankeri, 1 İSKİ klorlama aracı, 2 tır Hamidiye su.''

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