İstanbul'dan terör örgütü PKK'ya eleman yollayan şüpheli tututklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul’dan terör örgütü PKK’nın kırsal alanına eleman aktaran kişiye operasyon düzenledi.
TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK’dan kaydı bulunan Z.Y.’nin İstanbul’dan örgütün kırsal yapılanmasına eleman aktardığını belirledi. Polis ekipleri 20 Şubat’ta Şişli Okmeydanı’na düzenlediği operasyonda Z.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Z.Y. dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.