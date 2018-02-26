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Yaşam

İstanbul'dan Mersin'e 500 bin liralık Bitcoin vurgunu

Hırsızlar, bir cep telefonu operatörünün "müşterilerin ayağına hizmet götürme" uygulamasını kullandı

26 Şubat 2018 10:28

Mersin’de Bitcoin ticareti yapan bir kişinin 500 bin TL değerindeki Bitcoin’i, İstanbul’daki dolandırıcılar tarafından çalındı.  Bilgisayar ve dijital para uzmanı olan Mersinli Turgay T., hırsızların sahte kimlikle telefon numarası çıkarak bu numara  üzerinden işlem yapıldığını ve Bitcoin borsasındaki 500 bin TL’lik sanal parasının çalındığını fark etti.

Habertürk'ten Fevzi Çakmak'ın haberine göre, hırsızlar, bir cep telefonu operatörünün “müşterilerin ayağına hizmet götürme” uygulamasını kullandı. Daha önceden tanıdıkları İstanbul Pendik’teki bir telefon bayiinin satış elamanını arayan dolandırıcılardan biri, Turgay T.’nin telefon numarasını verip “Ağabeyimin sim kartı kayboldu, yeni kartı işyerine teslim eder misin?” dedi. Yeni sim kartını işyerine götüren satış görevlisine hat sahibinin bilgisi dışında düzenlenmiş kimlik fotokopisi verildi ve “Hat teyzemin adına kayıtlı, daha sonra bayiye gelerek prosedürü tamamlayacak” denildi.

Satış elemanı, birkaç kez aramasına rağmen hat sahibi olduğu iddia edilen kadına ulaşamadı, bu arada yeni sim kart aktif hale geldi, gerçek hat sahibinin sim kartı ise 18 Aralık 2017’de erişime kapandı.

"Dolandırıcıları durduramadık" 

İlgili operatörle iletişime geçen hat sahibi, gerçek kullanıcının eşi olduğunu bir türlü anlatamadı. Bilgisayar ve dijital para uzmanı da olan Mersinli Turgay T., bu sırada söz konusu telefon numarası üzerinden işlem yapıldığını ve Bitcoin borsasındaki 500 bin TL’lik sanal parasının çalındığını fark etti. İşlemin engellenmesi için borsa şirketine mail göndermek istedi ancak mail adresinin de sistemden silindiğini fark etti. Hem Bitcoin borsasına hem de ilgili operatöre yaptığı ihtardan sonuç alamayan, 500 bin TL değerindeki Bitcoin’i çalınan Turgay T., suç duyurusunda bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili mağdurların yanı sıra söz konusu hatta dair işlemi yapan satış elemanının da ifadesi alındı. Bitcoin sistemindeki transferlerde isim bulunmuyor. Ancak 34 haneli bir kod üzerinden şüphelilere ulaşılması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konuşan Turgay T., olayı şöyle anlattı: “Borsa şirketi, sisteme kayıtlı telefonumdan ‘kilit’ yazıp mesaj gönderdiğimde hesabın işlemlere kapatılacağı söyledi. Ancak sim kartımı dolandırıcılar kullandığı için mesaj gönderme imkânım da olmadı. Bu nedenle borsa şirketine hesabımızın çalındığını bildiremedik. Dolandırıcıları da durduramadık.”

(Olayın yaşandığı 18 Aralık 2017’de, 6 Bitcoin 500 bin TL’ye denk geliyordu.)

- Dolandırıcılar önce, Turgay T.’nin hesabında tanımlı cep telefonunu ele geçirmek için telefon bayiinden yedek sim kartı edindi. 

- Bu aşamadan sonra, borsa şirketinin hesabına erişim için bağlantı kuruldu. 

- “Şifremi unuttum” butonuna tıklayıp şifre sıfırlama bilgilerinin daha önce ele geçirdikleri telefona mesajla iletilmesini sağladılar.  Bu bilgilerle şifreyi değiştirerek hesaba eriştiler. 

- Turgay T., hattı kapanınca durumu fark etti. Telefonunda hesap sürekli açık olduğu için destek bölümünden transferi durdurmaya çalıştı. Ancak mail adresi de silindiği için iletişim kuramadı.

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