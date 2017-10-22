İstanbul'dan kaçıp ipek böceği üretimine başladı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- İSTANBUL\'da yaşarken şehrin kargaşasından kaçarak Manisa\'nın Gördes İlçesi\'nde dededen kalma 80 dönüm arazinin 60 dönümüne 10 bin dut ağacı diken 32 yaşındaki Zeki Diri, ipek böceği üretimine başladı. 4 yıl sonra 10 ton ipek kozası üretimine ulaşmayı hedefleyen Diri, Gördes\'e ilk geldiğinde kendisine \'Deli\' dediklerini, yapamayacağını söylediklerini, ancak başardığını anlattı.İstanbul\'da emlak firması sahibi olan, evli ve 2 çocuk babası Zeki Diri, kentin keşmekeşinden bıktığını söyledi. Eşi Ülkü Diri ve biri 5, diğeri 1 yaşındaki çocuklarıyla memleketleri olan Manisa\'nın Gördes İlçesi\'ne yerleşen Diri, ipek böceği yetiştiriciliğine başlama hikayesini anlattı. Bu işle ilgili hiçbir bilgi ve planlamasının olmadığını söyleyen Diri, şöyle dedi:

\"İstanbul\'da yaşarken şehrin keşmekeşi, çocukların büyümesi derken evde bakılacak bir havyan arayışıyla bu hikaye başladı. Oğlum hareketli bir çocuk, ancak konuşma geriliği vardı. Televizyon, tabletle büyüyordu. Konuşma probleminden dolayı doktora götürdüğümüzde evde bir hayvan beslememiz önerildi. Ancak, apartmanda kedi, köpek bakmak kolay şeyler değil. Eşim evde bakılacak hayvan ararken ipek böceğinden bahsetti. Çocuğumuz bir hayvanla uğraşsın derken, biz bu böcekle tanıştık. Araştırmaya başladık, biz bu işi yapabiliriz diye düşündük. Bu işi yapmaya karar verdik. Oğlumun doktorunun önerisi, evde bakacak hayvan bulamayışımız bizi buralara getirdi.\"

Geçen yıl Gördes\'e ipek böceği yetiştiriciliği için geldiğinde bölgedeki insanların kendisine \"başaramazsın\" dediklerini anlatan Zeki Diri, \"Bana \'deli\' dediler. Burada dut yetişmez, yetişse bile \'İpek böceği olmaz\' dediler. Ama ben başardım. Hiç tarımla uğraşmamış biri olarak, dut fidanlarını kendim diktim. Toprağı işledim. Yapamazsın dediler ama ben başardım\" dedi.

10 TON ÜRETİM HEDEFLİYOR

Türkiye\'de ipek böcekçiliğinde üretim açığı olduğunu kaydeden Diri, bu işi yapmaya karar verdiğinde elinde hiçbir bilgi bulunmadığını anlattı. Zeki Diri, şöyle dedi:

\"Ancak, bir sene olmadan ürünü ürettik. Tırtılları ürettik, koza haline gelmesi için 40 güne ihtiyacı var. İpek böceğinde tohum ve ilaç maliyeti yok. Biz sadece dut yapraklarını kesip böceklere vererek üretimi yapmayı sağlıyoruz. Böceğin büyümesi için yaşam şartlarını oluşturuyoruz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey dut yaprağı. Bu bahçeye 10 bin adet dut ağacı diktik. Türkiye\'de şu anda kapama dut bahçesi olarak tek alanda bizim bahçemiz kadar büyük bir bahçe kayıtlarda yok. Tek alanda 10 ton üretim kapasitesi hedefimiz var. 4-5 yıl içinde bu hedefe ulaşmayı bekliyoruz.\"

\'KİLOSU 55 LİRADAN SATILIYOR\'

Türkiye genelinde ortalama ipek kozası üretiminin 100 ton olduğunu aktaran, ipeğin bir kısmının yurt dışından ithal edildiğini dile getiren Diri, ağaçlarını 2016 yılında diktiğini ve boylarının 2 metreye ulaştığını söyledi. Bir paket ipek böceğine bakmak için ortalama 40 ağaca ihtiyacının olduğunu dile getiren Zeki Diri, \"Bir senede üretimi başarabildiysek bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Tarımla alakalı insanlar değildik, ama şu anda ağaç dikmeyi, toprak sürmeyi deneyerek öğrendim. Ülkemizin üretimine katkı sağlamayı hedefliyorum. Bunu Gördes\'te yaygınlaştırabilirsem, bölge halkına da fayda sağlamış olurum. İpek kozası şu anda Koza Birlik tarafından kilosu 55 liradan satın alınıyor. İşinize başladığınızda 40\'ıncı günün sonunda ürünü teslim ediyorsunuz ve paranızı alıyorsunuz\" dedi. İpek böceği kozasının kilosunun 55 TL\'den satıldığını söyledi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Genç nüfusun kırsaldan büyükşehre göç ettiğini ancak, kendisinin tam tersini yaptığını ifade eden Zeki Diri, \"Kırsalda biz bir şeyler üretmezsek ülke ekonomisi çöküşe doğru gider. Biz üreten gençler olmalıyız. İpekböceği üretimini yapan nüfusun çoğu şu anda 50 yaş ve üzerinde. Her sene üretim kapasitesi düşmeye başlıyor. Bir zaman sonra üretemez ve bulamaz hale geleceğiz. Gençlerin bu tarz şeylere ilgi duymasını ve üretmesini istiyorum. Herkes bunu başarabilir\" diye konuştu.

İpek böceği üretimini öğrenen ve işini sevdiğini ifade eden Zeki Diri, böceğe dokunurken hassasiyeti hissetmek gerektiğini söyledi. İpekböceklerine bir bebek gibi bakan Diri, ilgi gösterildiği taktirde kalitenin de arttığını belirtti.



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