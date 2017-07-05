İstanbul'dan İzmir'e 16 bin 129 kişi taşındı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene 16 bin 129 kişi İstanbul'dan İzmir’e taşındı. Verileri inceleyen ve yorumlayan Hugent Genel Müdürü Özlem Veryeri Taşkaya, İstanbul’daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşim İzmir’e göçü hızlandırdığını belirtti.Taşkaya araştırmanın sonucuna göre, “Son 6 aydır hızlanan bir eğilimle İstanbul’dan ayrılmak isteyen ve İzmir’de iş pozisyonları arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemliyoruz” dedi.

İzmir, bir süredir İstanbul’daki orta ve üst düzey yöneticilerin giderek daha çok tercih ettiği veya gitmek üzere iş fırsatlarını kolladığı bir kent haline geldi. “İstanbul, İzmir’e beyin göçü veriyor” diyen Özlem Veryeri Taşkaya’nin verdiği bilgiye göre İstanbul’daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşim İzmir’e göçü hızlandırıyor.

Taşkaya, “Son 6 aydır hızlanan bir eğilimle İstanbul’dan ayrılmak isteyen ve İzmir’de iş pozisyonları arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemliyoruz” bilgisini paylaşan Taşkaya, şu verileri aktardı: "Görüştüğümüz; Her 10 yönetici adayından 4’ü İzmir’de iş aramaya başladı.Hayatının herhangi bir döneminde yolu İzmir’den geçmiş, 40 yaş üstü yöneticilerin yüzde 80’i İzmir’e yerleşmenin yolunu arıyor.İzmir’deki iş fırsatlarını değerlendirmek üzere eşi ve kendisinin özgeçmişini eşzamanlı paylaşan ve ikisinden birine iş bulunması halinde İzmir’e gitmeyi hedefleyen bir kitle oluştu" dedi.

Taşkaya, çeşitli iş taleplerine yönelik görüşmelerde adaylardan şu cümleyi artık çok sık duyduklarını söyledi: “İstanbul artık yaşanması zor bir kent”. Taşkaya, adayların pek çok yatırım yapılmasına rağmen azalmayan hatta yoğunlaşan trafik ve oluşan zaman kaybından dolayı İstanbul'dan ayrılmak istediklerini belirtti.

İzmir'e göçün nedenleri

Aşırı betonlaşma az yeşil ve açık alan, aşırı kalabalık, ulaşım sıkıntısı nedeniyle yavaşlayan sosyal etkileşim, artan hoşgörüsüzlük, hayat pahalılığı, çocuklar için okul ve iyi eğitim olanaklarına ilişkin yüksek bütçeler.

Ancak bununla birlikte son 6 ayda, orta ve üst düzey yöneticiler arasında İzmir’in popülaritesinin pik yaptığını belirten Özlem Veryeri Taşkaya, İzmir’in tercih edilme nedenlerini şöyle sıraladı:

Ege’de olma arzusu.

Doğaya ve denize yakınlık.

Daha huzurlu ve daha hoşgörülü hayat tarzı olduğunu dair geniş algı.

Yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolunun İzmir’e ve İzmir’den ulaşımı kolaylaştıracağı düşüncesi.

Tren ve metro olanaklarıyla İzmir’in şehir merkezinden çevre bölgelerine ulaşımın kolaylaşması.

İzmir’in çevre ilçelerinde beyaz yakalılara ihtiyaç duyulan önemli büyük yatırımların gerçekleşmesi. Aliağa’da petrokimya tesisleri, Tire’de var olan tarımsal sanayi yatırımları

Bazı global şirketlerin maliyetlerini düşürmek ve nitelikli işgücünden faydalanmak amacıyla operasyonlarını İzmir’e taşıması veya taşımaya hazırlanması.

Öğrencilik veya iş hayatının bir döneminde yolu İzmir’den geçmiş olan beyaz yakalıların tekrar İzmir’e dönme isteği.

Eğitim olanaklarının İstanbul’daki kadar karmaşık olmaması.