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İstanbul’dan Hakkâri’ye yürümek isteyen 3 ‘barış yürüyüşçüsü’ gözaltına alındı!

Polis, yürüyüşçülere “Yürüyüş provokasyona açık” diyerek, izin vermedi

07 Temmuz 2016 16:19

Çözüm sürecinin sona ermesi ve çatışmasızlık durumundan savaş sürecine dönülmesine karşı İstanbul’dan Hakkâri’ye yürümek isteyen üç barış yürüyüşçüsü polislerce gözaltına alındı.

İstanbul Beykoz’dan Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine yürümek isteyen 3 barış yürüyüşçüsü, polisler tarafından gözaltına alındı. Elmazlı Muhtarlığı önünde giydikleri beyaz tişörtlerle yürüyüşe geçen Vedat Çamlı, Mustafa Aksoy ve Resul Kalyoncu isimli 3 barış yürüyüşçüsü için bir midibüs polis köye getirildi.

Polis, yürüyüşçülere “Yürüyüş provokasyona açık” diyerek, izin vermeyeceğini söyledi.

Polislerin yürüyüşe izin vermemesi üzerine 3 barış yürüyüşçüsü, üzerlerindeki tişörtleri çıkararak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşmek amacıyla valiliğe gideceğini belirtti.

Bunun üzerine 3 eylemci polisler tarafından gözaltına alınarak, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

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