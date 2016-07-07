İstanbul’dan Hakkâri’ye yürümek isteyen 3 ‘barış yürüyüşçüsü’ gözaltına alındı!

Çözüm sürecinin sona ermesi ve çatışmasızlık durumundan savaş sürecine dönülmesine karşı İstanbul’dan Hakkâri’ye yürümek isteyen üç barış yürüyüşçüsü polislerce gözaltına alındı.

İstanbul Beykoz’dan Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine yürümek isteyen 3 barış yürüyüşçüsü, polisler tarafından gözaltına alındı. Elmazlı Muhtarlığı önünde giydikleri beyaz tişörtlerle yürüyüşe geçen Vedat Çamlı, Mustafa Aksoy ve Resul Kalyoncu isimli 3 barış yürüyüşçüsü için bir midibüs polis köye getirildi.

Polis, yürüyüşçülere “Yürüyüş provokasyona açık” diyerek, izin vermeyeceğini söyledi.

Polislerin yürüyüşe izin vermemesi üzerine 3 barış yürüyüşçüsü, üzerlerindeki tişörtleri çıkararak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşmek amacıyla valiliğe gideceğini belirtti.

Bunun üzerine 3 eylemci polisler tarafından gözaltına alınarak, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.