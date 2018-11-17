T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile yakalandılar

Sedat ÜNAL- CAVİT AKGÜN/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, 3 kilo 210 gram skunk ile 3 gram taş kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

17 Kasım 2018 17:01

Sedat ÜNAL- CAVİT AKGÜN/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, 3 kilo 210 gram skunk ile 3 gram taş kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ölüdeniz Kabak bölgesinde yaşayan F.C. (44) ve F.O.\'nun (38) İstanbul\'dan temin ettikleri uyuşturucuyu ilçeye getirecekleri bilgisine ulaştı. Plaka tanıma sistemiyle takip edilen şüphelilerin otomobili, bugün saat 07.30 sıralarında, Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi\'nde bulunan akaryakıt istasyonunda durduruldu. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın arka koltuk üzerinde yeşil renkli sırt çantası içerisinde 5 parça halinde 3 kilo 210 gram skunk adlı uyuşturucu ve 3 gram taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 150 bin TL olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SedatCAVİT AKGÜNSEYDİKEMER Muğla DHA MUĞLA SeydikemerFethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiKabakSeydikemerMahallesiDedektörUyuşturucununTLEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24