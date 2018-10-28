İstanbul'dan gelip 10 günde 12 ev soyan hırsızlar, tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL\'dan Kayseri\'ye gelip, 10 günde 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde Talas ilçesine bağlı Kiçiköy ve Bahçelievler, Melikgazi ilçesine bağlı Germir, Hürriyet, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Camikebir, Erkilet Dere, Erkilet Osmangazi, Zümrüt ve Yakut mahalleleri ile Develi\'de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Evlerin balkon kapılarını tornavida ve boru anahtarıyla açarak ziynet ve değerli eşyaları çalan şüphelilerin, Recep G. (19), Enis D. (19) ve Mehmet B. (28) ve yaşları 18\'den küçük 2 kişi olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK İÇİN EV KİRALADILAR\'

Şüphelilerin, İstanbul\'da cezaevinde tanıştıkları arkadaşlarının daveti üzerine kente geldikleri ve burada ev kiraladıkları ortaya çıktı. Kente gelmeden önce de İstanbul\'da iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin çaldıkları laptop, cep telefonu, tespih, tablet, saat ve yüzüklere el kondu.

Kent merkezinde 11, Develi ilçesinde ise 1 evi soyan hırsızlar, Kayseri Devlet Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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