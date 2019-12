İstanbul'dan bir 'sürrealist' geçti

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki (SSM) "İstanbul'da bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisi sona erdi. Ünlü sanatçı Salvador Dali'nin 385 eserinin yer aldığı sergiyi 4 ayda 250 bin kişi ziyaret etti.



Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul yaptığı yazılı açıklamada, Akbank'ın sponsorluğunda SSM'de gerçekleştirilen sergiyi 4 ay boyunca Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Sergide, ünlü sanatçının 385 eserinin yer aldığını anımsatan Kurtul, sanatseverlerin Dali gibi "farklı, dinamik, ileri görüşlü ve çağına öncülük etmiş" bir sanatçıyla buluşmasında pay sahibi olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Zafer Kurtul, Akbank olarak önümüzdeki dönemde de gelecek nesillere evrensel ve yenilikçi bir düşünce yapısı aşılayacak organizasyonlara ve sanata destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.



Sabancı Üniversitesi SSM Müdürü Nazan Ölçer de "sürrealizm" gibi sıradan bir ziyaretçinin anlamakta zorluk çekeceği sanat akımının, "ele avuca sığmayan temsilcisi"ni İstanbul'a getirmenin zorluğuna dikkati çekti.



Bu nedenle serginin retrospektif olmasında ısrar ettiklerini belirten Ölçer, "Sergi hazırlıkları süresince, Akbank ile birlikte defalarca Dali'nin yaşadığı yerlere gittik. Her seferinde Dali'nin bir başka yönünü keşfettik, güncel sanatı 20. yüzyılda yakalamış sanatçıyı daha yakından tanıdık. Amacımız, Türk izleyicisine bizim tanıdığımız gerçek Dali'yi tanıtmaktı" görüşünü dile getirdi.



Rakamlarla "Salvador Dali" sergisi



Tasarım aşamasında 100 kişilik dev bir ekibin çalıştığı sergiyi, günde ortalama 2 bin 242 kişi ziyaret etti.



Sergiyi, 107'si devlet, 143'ü özel olmak üzere İstanbul'daki 250, İstanbul dışındaki 119 okuldan binlerce öğrenci ve öğretmen gezdi.



Akbank çalışanlarının ve çocuklarının ücretsiz olarak gezebildiği sergiye, İstanbul dışından gelen Akbank personeli ve yakınları da büyük ilgi gösterdi.



Her çarşamba ve cumartesi günleri toplam 36 kez düzenlenen galeri sohbetlerine, yaklaşık 2 bin 500 kişi konuk oldu.



SSM Eğitim Grubu ile Söz Danışmanlık tarafından düzenlenen "Çocuk Eğitim Atölyeleri"ne 10 bin 24 çocuk, uzun yıllar Louvre Müzesi'nde çalışan Cengiz Özer'in düzenlediği "Ücretli Eğitim Atölyeleri"ne ise 135 kişi katıldı.



Müzenin, konferans salonunda her gün 7 film gösterildi. Sergi kapsamında hazırlanan etkinliklerde, dünyanın dört bir yanından gelen 7 seçkin sanat uzmanı konferans verdi.



SSM'de yer alacağı kesinleştiği günden bu yana, Türk basınında sergiyle ilgili 900'den fazla haber yayımlandı. Sergi, televizyon programlarında 250'yi aşkın haberle yer aldı.



(AA)