İstanbul'dan Ankara'ya 'Referandum iptal edilsin' yürüyüşü

Hülya Şen bu sabaha kadar İstanbul'da aile hekimi olarak çalışıyordu. İşinden istifa etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusulaların da geçerli sayılacağını açıklaması ve sonucun da kılpayı "evet" çıkmış olması nedeniyle referandumun şaibeli olduğunu düşünüyor.

Şen, bu durumu protesto etmek için bugün İstanbul'dan Ankara'ya, YSK binasının önünde bitecek bir yürüyüş başlattığını açıkladı. Bugün ilk etapta Tuzla'ya varmayı hedefliyor...

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şen, talebinin var olan kuralların işletilmesi olduğunu söyledi:

"Kurallar her seçime göre değişmez. YSK madem oy pusulalarını mühürlemeden koyuyorsa, bunun sorumluluğu kime ait? Mühürlemesi gereken vatandaş değildi ki!"

Eylemiyle ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir mesaj vermek istediğini söyleyen Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin de sonuçlarımıza ve oylarımıza sahip çıkmasını istiyorum, gereğini yapmasını istiyorum. Pasif kalmamalarını istiyorum. Çok hızlı bir şekilde seçim sonucunu içselleştirdiler. Ama biz aynı durumda değiliz, biz kabul etmiyoruz."

Referandumun iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Şen, sembolik değil gerçek bir yürüyüş yapacak. Günde 20-30 kilometre yürüyebileceğini, sağlığının da buna müsait olduğunu söylüyor.

Peki özellikle olağanüstü hal koşulları altında kısıtlanan gösteri ve yürüyüş hakları düşünüldüğünde yürüyüşünü gerçekleştirebilecek mi?

Hülya Şen bu soruya bir anekdot ile yanıt veriyor:

"Karınca 'Hacca gideceğim' demiş. Demişler, 'Mekke çok uzak nasıl gideceksin sen bu halinle?' 'Olsun' demiş, 'Yolunda ölürüm' ama yola çıkmış. Bunun gibi. Bilmiyorum. Zaten bugün itibariyle birçoğumuzun bilmediği bir sürü şey var. Ama yola çıkmaya kararlıyım.

Şen, ayrıca anayasa referandumunun olağanüstü hal koşulları altında yapılmış olmasına da tepkili. "OHAL koşullarını bana sormak yerine, OHAL koşullarında anayasa referandumuna götürene ne demeli acaba? Hangisi daha mantıklı? OHAL koşullarında anayasa konuşulabilir mi?" diye soruyor.

Ailesinin tamamının Hülya Şen'in yürüyüşünden haberi yok. Yanında sadece 23 yaşındaki büyük kızı olan Şen, "Sizin haberinizle öğrenecekler" diyor.