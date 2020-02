İstanbul'dan 871 bin leylek geçti

Mehmet ÇINAR/İSTANBUL, (DHA) - AVRUPA ve Balkanlar\'da yazı geçirdikten sonra ağustos başından itibaren Afrika\'ya dönüşe başlayan leyleklerin en önemli geçiş noktalarından biri, İstanbul Güzelce ile Tepekent arasında yer alıyor. Göç dönemi boyunca 871 bin leylek sayıldı.

Mart ayında Afrika\'dan yola çıkarak, Hatay üzerinden İstanbul\'a ulaşan ardından Avrupa ülkelerine dağılan leylekler, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesi ile ağustos başından itibaren Afrika\'ya dönüşe geçiyor. Leyleklerin göç yolculuğunda kullandığı iki ana hat bulunuyor. Yaz döneminde Balkanlar ve Avrupa ülkelerine yayılan leylekler, Trakya\'dan İstanbul\'a, boğazı geçtikten sonra İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, Hatay ile Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Nil Vadisi üzerinden Güney Afrika\'ya ulaşıyor. İkinci hat olarak ise Moskova\'nın batısı ve Doğu Avrupa ülkeleri için Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu illerini geçerek, yine Hatay üzerinden Güney Afrika\'ya kadar sürüyor. Ayrıca Avrupa\'da yazı geçiren leyleklerin yüzde 5\'i, Cebelitarık Boğazı üzerinden Afrika\'ya göçüyor.

12 YILDIR LEYLEKLERİ SAYIYOR

Leylek göçünün yüzde 90\'ını kapsayan İstanbul Boğazı\'nın kullanıldığı göç yolu, \'Doğu Göç Yolu\' olarak adlandırılıyor. Leyleklerin Afrika yolculuğunun en iyi gözlemlendiği yer ise İstanbul Büyükçekmece\'nin Güzelce ile Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit. Avukat Fikret Can (73), ağustos başından ekime kadar süren göç yolculuğunda, 12 yıldır bu dar geçitte 50\'ye yakın gönüllüyle birlikte leylek sayımı yapıyor. Göç yolunda yaralanan leyleklerin tedavilerini de yaptıran Fikret Can ve gönüllüler, yol üzerinde tehdit oluşturan sorunların çözümü için de mücadele ediyor. Bölgede \'Leylek Baba\' olarak tanınan Fikret Can, bu yılki leylek göçünün tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, 1 Ağustos\'tan 30 Eylül\'e kadarki süreçte 871 bin leylek sayımı yaptıklarını söyledi.

EN DAR GEÇİT İSTANBUL\'DA

Göçün çok az da olsa devam ettiğini belirten Fikret Can \"Leylekler gelip yumurtlar ve kuluçkaya yatar. Yavruları yumurtadan 38 gram çıkar. Yavrular, yaklaşık 120 günde 4,5 kiloya çıkar ve göçe hazır hale gelirler. Avrupa\'da üreyen leyleklerin yüzde 90\'ı \'Doğu Göç Yolu\' değimiz İstanbul Boğazı\'nı kullanıyor. İstanbul\'daki göç yolu ise dünyada eşi benzeri olmayan bir nokta. Avrupa\'daki leylekler, 2500 kilometre geniş alandan yola çıkıyor. Enes- İğneada hattında bu mesafe 200 kilometreye düşüyor. Rüzgarın etkisiyle denizi geçemedikleri için sonbahar göçünde Marmara sahiline sıkışıyorlar. Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Silivri, Büyükçekmece ve Sarayburnu yönünde sahile sıkışıyorlar. Çok dar bir alanda leylekleri karşılıyoruz. Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik alandan neredeyse bu leyleklerin tamamı geçmek zorunda\" dedi.



FOTOĞRAFLI