İstanbul'daki yanık ünitelerinde tek kişilik yer yokmuş!

Fatih’te dün sabah yaptığı kaza sonrası aracında patlama meydana gelen otobüs şoförü Yakup Tunç, İstanbul’daki yanık ünitelerinin bulunduğu hastanelerde yer olmaması nedeniyle Kocaeli’ne bağlı Derince Devlet Hastanesi’nin Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Bu olayla İstanbul'daki yanık ünitelerinde tek kişilik bile yer olmadığı ortaya çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, otobüste meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında yaralanan şoför Yakup Tunç, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından, yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Kocaeli’ye sevkedildi

Yapılan görüşmelerde İstanbul’daki yanık ünitesi bulunan hastanelerde yoğunluk yaşanması ve yer olmadığı gerekçesiyle Yakup Tunç, en yakın hastane olan Kocaeli’ne bağlı Derince Devlet Hastanesi’nin Yanık Merkezi’ne sevk edildi. 112 Acil Servis’e ait bir ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Acil Servisi’nden alınan Yakup Tunç’un kolları ve yüz bölgesinde yanıkların olduğu görüldü. Haberi alan Tunç’un çok sayıda yakını da hastaneye geldi.