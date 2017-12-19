İstanbul'daki 'VİP Dinleme' Davasında ilk gün sona erdi; İş adamları ve gazeteciler müdahillik talebinde bulundu

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) adına milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişinin yasadışı dinlenmesiyle ilgili Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan\'ın da içinde olduğu 45 kişi hakkında açılan davaya başlandı.

Ahmet Toksoy, Tufan Türenç, Murat Yetkin\'in de aralarında bulunduğu 11 kişi, avukatları aracılığı ile sundukları dilekçede davaya müdahillik talebinde bulundular.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya başka suçtan tutuklu 9 sanık ile tutuksuz yargılanan 5 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

REDDİ HAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kimlik tespitinin ardından söz alan başka suçtan tutuklu sanıklar Polat Kongur ve Tolga Güzeltaş, yargılamanın tarafsız ve bağımsız olacağına inanmadıklarını öne sürerek reddi hakim talebinde bulundular. Mahkeme, sanıkların bu talebinin duruşmaya uzatmaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek reddi hakim talebini reddetti.



AHMET TOKSOY VE TUFAN TÜRENÇ\'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 11 KİŞİ MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

İddianamede telefonları usulsüz yöntemlerle dinlendiği belirtilen Ahmet Toksoy, Tufan Türenç, Mehmet Murat Yetkin, Cengiz Semercioğlu, Gülden Aydın, Nuri Mehmet Çolakoğlu, Ali İhsan Karacan, Dursun Ali Yılmaz, Mehmet Yörük ve Yener Şenok\'un Avukatı Özgür Türkmen, mahkemeye sunduğu dilekçe ile müdahillik talebinde bulundu. İşadamı Mustafa Süzer de avukatı aracılığı ile müdahillik talebinde bulundu.

\'BU SÜREÇLERİ YAŞAYACAĞIMIZI BİLSEYDİM LANET OLSUN DER İMZALAMAZDIM\'

İşadamı Atalay Şahinoğlu\'nu usulsüz dinlemesinde imzası bulunan başka suçtan tutuklu sanık eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Şinasi Gençler, sorgusunda, 15 bine yakın telefon kaydına imza attığını, Atalay Şahinoğlu ile ilgili 3. uzatma formundaki imzanın kendisine ait olduğunu belirterek, \"Bu süreçleri yaşayacağımızı bilseydim kılı kırk yarar, lanet olsun der imzalamazdım\" dedi.



BYLOCK KULLANMADIM DEDİ BAZ İSTASYONU ÇALIŞTIĞI YERDEN SİNYAL ALDIĞINI GÖSTERDİ

16 Ekim 2016 tarihinde açığa alındığını söyleyen Gençler, telefonunda 239 kez ByLock\'a giriş yapıldığı iddiasına ilişkin olarak da, \"Kesinlikle ByLock kullanmadım. Teknik bir hata olduğunu düşünüyorum\" dedi. Başkan Ulaş Mengüloğlu, bunun üzerine sanığa, kayıtlara göre ByLock\'a ilk girişinin 23 Ağustos 2014 olduğunu, o tarihte nerede görev yaptığını sordu. Sanık Gençler de o tarihte Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yaptığını söyledi. Başkan Mengüloğlu da o tarihteki ve sonraki tarihlerdeki ByLock girişlerinin genellikle Beşiktaş ilçesinde yer alan baz istasyonlarından sinyal verdiğini söyledi. ByLock kullanmadığı iddiasını tekrarlayan Gençler, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



ÖMER LÜTFA KARAGÖZ\'ÜN DİNLEME TUTANAĞINDAKİ İMZASINI KABUL ETTİ

Özel bir şirkette üst düzey yönetici olan Ömer Lütfü Karagöz\'ü usulsüz dinlemekle suçlanan tutuksuz sanık Seyyit Battal Kırşan, Karagöz\'ün dinlendiği 2008 yılında bir haftalığına Organize Şube Müdür Yardımcılığı yaptığını, o süre içinde iletişim tespit tutanağına imza attığını söyledi. 18 Şubat 20108 tarihinde suça konu iletişim tespit tutanağına imza attığını, iki gün sonra bu görevden alınarak başka göreve atandığını, buradaki görevinin toplam bir hafta sürdüğünü söyleyen Kırşan, \"Kimse imzalamam için talimat vermedi\" dedi. Bu konu ile ilgili olarak soruşturma geçirdiğini, sonraki süreçte meslekten ihraç edildiğini söyleyen Kırşan, \"Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

Gazeteci Zafer Mutlu\'yu usulsüz dinlemekle suçlanan tutuklu sanık İlker Günebakan İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nde 4-5 yıl çalıştığını belirterek, \"Zafer Mutlu\'yu tanımam, sonradan internetten araştırdım. O şahsı dinlemiştim, ancak tape olarak hatırladığım bir şey yok\" dedi. Telefonunda ByLock uygulaması tespit edilen ve ByLock\'a 3014 kez giriş yaptığı hatırlatılan Günebakan, ByLock yüklediği suçlamasını kabul etmediğini, maddi bir hata olmuş olabileceğini söyledi.

Duruşma yarın sanıkların sorgusu ile devam edecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 45 sanık FETÖ adına aralarında milletvekilleri, işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu 59 kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanıyor. İşadamları, Ahmet Toksoy, Tufan Türenç, Murat Yetkin, Ali İhsan Karacan, Dursun Ali Yılmaz, Ferit Şahenk, Yıldırım Ali Koç, Caroline Koç, Mehmet Ali Karamehmet, CHP\'li milletvekili Muharrem İnce, gazeteciler Murat Yetkin, İsmail Küçükkaya, Mirgün Cabbas, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Uğur Dündar\'ın da aralarında bulunduğu 59 kişiyi yasa dışı dinlemekle suçlanıyorlar.

Fetullah Gülen, iddianamede bir numaralı sanık olarak yer alıyor. Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Tolga Güzeltaş, Ebubekir Özer ile birlikte toplam 44 polis de sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar için, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\", \"Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

