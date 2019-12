-İstanbul'daki Vanlı esnaf kurbanlıklarda indirim yaptı İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Kurbanlık satmak için İstanbul'a gelen Vanlı esnaf, hayvanları bir an önce satıp geri dönebilmek için fiyatlarda indirim yaptı. Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde kurulan Kurbankent'te kurbanlık satışı yapan esnaflardan Fahrettin Bilici, Van'dan 36 büyükbaş kurbanlık getirdiğini ve bunlardan sadece 10'unu satabildiğini söyledi. Bilici ''Deprem olduğunda buradaydım. Depremi telefonda öğrendim. Devamlı telefonla görüşerek oradaki durum hakkında bilgi alıyorum. Sevgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu o binada oturan yakınlarımdan 5'i hayatını kaybetti. Çok şükür devletimiz oraya ulaşmış. Gereken yardımlar yapılmış. Her yere çadırlar kurulmuş. Bugün daha iyi haberler aldık. Oradaki aile ve yakınlarımız şu anda çadırlarda kalıyor. Bir an önce Van'a gidebilmek için kurbanlık satışlarında indirim yaptık'' dedi. Kerem Dündar da deprem olduğunda yolda bulunduğunu ve durumu telefonla öğrendiğini ifade ederek, ''Depremde evim yıkıldı. Buraya getirdiğim 18 büyükbaş kurbanlığın hepsini satsam bir ev yapamam. 27 yaşındaki Kerem adındaki oğlum Söğütlü Köyü'nde enkaz kaldırma çalışmalarına yardım ederken başına kolon düşmesi sonucu yaralanmış. 9 kişilik ailem şu anda çadırda kalıyor. Kurbanlıklarda indirim yaptık ama şu ana kadar hiç satamadım. Kurbanlıkları bir an önce satıp geri dönmek istiyorum'' diye konuştu. Depremi İstanbul'da telefonla öğrendiğini söyleyen Fecri Yeşilçınar da ''Deprem sonrası aile ve yakınlarımıza telefonla ulaşmaya çalıştık. Evlerimizde hasar var. 15 kişilik bir aileyiz. Şu an çadırlarda kalıyorlar. Kurbanlık başına 1000 ile 1500 TL arasında indirimler yaptık. Bir an önce gitmek istiyorum'' dedi. Gıyaseddin Dündar da ''Depremi yola çıktığımızın ertesi günü öğrendik. Telefonla bilgi aldık. Akrabalarımızın kayıpları var. Evlerimizde hasar var. Aile ve yakanlarımız çadırlarda kalıyor. Allah bizlere yardım eden herkesten ve Türk milletinden razı olsun. Kurbanlıkları satıp bir an önce dönmek istiyoruz'' diye konuştu. Bu arada Beykoz Belediyesi ekipleri de kurbanlık satın almaya gelen vatandaşlar ve kurban satıcılarına etli pilav, tatlı ve ayran ikram etti.