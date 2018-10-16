İstanbul'daki ünlü eğlence mekânı kapandı

İstanbul’da 6 yıldır hayatına devam eden eğlence mekânı Suma Beach, kapanışını duyurdu.

"Bir kavram olarak ‘Suma’ çatısı altında eylemlerimiz devam edecek" diyen Suma Beach, kapanışını sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Her son, yeni başlangıçlar içindir.

Suma Beach ailesi olarak, 6 koca sezonu geride bırakmış olmanın içi buruk mutluluğunu, her sezon sonu olduğu gibi kaçınılmaz olarak hissediyoruz. Bu sefer biraz daha duygusalız. Geçirdiğimiz yazın unutulmaz anıları, dinlediğimiz muhteşem müzikler, ağırladığımız paha biçilmez sanatçılar, paylaştığımız kucaklar dolusu sevgi, hoşgörü ve yaşanan zorluklar sırasında esirgemediğiniz desteğinizin hafifliği, birer parçamız gibi artık.

Her birimizin hayatında unutulmaz bir yer edinmiş, ve aynı etkiyi umuyoruz dokunduğu tüm hayatlarda da göstermiş Suma Beach’e, tüm ekibimize, emeği geçen herkese, bizimle dans eden tüm dans aşıklarına ve yüreğimizin derinliklerine ulaşıp dans reseptörlerimizin sezon boyunca sınırlarını zorlayan tüm konuk sanatçılarımıza teşekkürler eşliğinde elveda diyoruz.

Bir mekan değil, bir kavram olarak ‘Suma’ çatısı altında eylemlerimiz devam edecek. Gözlerinizi, kulaklarınızı ve heyecan vibrasyonlarına duyarlı gönül tellerinizi açık tutunuz. Yakında güzel haberler vereceğiz."