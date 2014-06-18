İstanbul'daki tüm MHP ilçe yönetimleri görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, yazılı açıklamayla İstanbul'daki tüm ilçe teşkilatlarının görevlerine son verildiği açıkladı.

Açıklamada, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; İstanbul ilindeki tüm ilçe teşkilatlarının görevlerine MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre son verilmiştir. Bu karar 18/06/2014 tarihinde il başkanlığına ve tüm ilçe kaymakamlıklarına bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada yeni görevlendirilen isimler de belirtilirken, "Görevi sonlandırılan arkadaşlarımıza bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz" ifadesi yer aldı.