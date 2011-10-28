-İstanbul'daki törenler iptal İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Cumhuriyet'in 88. yılı programı çerçevesinde yarın düzenlenmesi planlanan Vatan Caddesi'ndeki geçiş töreni ile akşam verilecek resepsiyonun Van'daki deprem nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Mutlu, İstanbul Valiliğinin, ''Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2011 Yılı 3. Toplantısı'' ve ''AB Farkındalığı İstanbul'da Şekilleniyor'' projesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi'' sertifika töreninden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Mutlu, Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: ''Cumhuriyetimizin 88. yılı programı çerçevesinde tertip edilecek olan Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni ve akşamındaki resepsiyon, Van'da hayatını yitirmiş olan vatandaşlarımızın acısını milletçe paylaştığımız bugünlerde, Cumhurbaşkanlığımızın, Başbakanlığımızın bu konuyla ilgili aldıkları kararlar ve genelgeler doğrultusunda iptal edildi. Bugün saat 13.00'te Taksim Meydanı'nda yapılacak olan çelenk sunma töreni ve yarın sabah İstanbul Valiliğinde tebriklerin kabulüyle ilgili program içerisinde yer alan faaliyetlerimiz icra edilecek. Bunun dışında resmi geçiş töreni ve resepsiyon programları iptal edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor ve tebrik ediyorum.'' Van'daki acı olayda, afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Mutlu, ''Milletimiz bu acıyı, İstanbul'da da yoğun sürdürülmekte olan yardım programlarıyla, devletimizin, hükümetimizin ve halkımızın gayretleriyle kısa sürede saracaktır'' dedi.