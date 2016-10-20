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Kültür-Sanat

İstanbul'daki tarihi yapı 'Bizans İşkence Müzesi' olacak!

Kütük, 'Şehitler Müzesi' için "Kamyonetle Taksim'e çıkan Şerife Boz'un kamyonetini satın aldık" dedi

20 Ekim 2016 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat Kütük, gelecek yıl şehre birçok müze kazandıracaklarını söyledi. Öte yandan Anemas Zindanları'nın Bizans İşkence Müzesi olacağını bildirildi. 

Yeni Şafak gazetesinden Seray Şahinler'in haberine göre, yeni kültür sanat sezonunu Sultanahmet'teki İSMEK Sanat Sokağı ile açan Kültür A.Ş, İstanbul'un farklı yerlerinde yeni müzeler açmayı planlıyor. Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat Kütük, şehrin müze açısından yetersiz olduğunu, yeni projeler için harekete geçtiklerini belirtti. Kütük, ilk etapta restorasyonu biten Çemberlitaş'taki Şerefiye Sarnıcı'nın müze olacağını söyledi. Müze, yılbaşında ziyarete açılacak. Edirnekapı'daki tarihi Tekfur Sarayı ise önümüzdeki yıl Çini Müzesi'ne dönüştürülecek. Bizans döneminin büyük saray komplekslerinden biri olan Anemas Zindanları ise Bizans İşkence Müzesi olacak. Restorasyonu biten proje 2017'de ziyarete açılacak. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Miniatürk'ün yeni versiyonu Miniaworld'te ise dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok tarihi eserin minyatür maketleri yer alacak.

Feshane tasavvuf mekanına dönüşecek

Kütük, yıl boyunca çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Feshane'nin 'Tasavvuf Kültürü Müzesi' olarak yeniden dizayn edileceğini söyledi. Osmanlı Kıyafet Müzesi, Su Medeniyetleri Müzesi, Klasik Osmanlı El Sanatları Müzesi gibi projeler de planlar arasında.

15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde "Şehitler Müzesi"ni hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirten Kütük, "Kamyonetle Taksim'e çıkan Şerife Boz'un kamyonetini satın aldık. 5 tank tarafından ezilmiş araç aldık. Tankın önünde yatan arkadaşın o gün giydiği kıyafetleri aldık. Merhum Mustafa Cambaz'ın da kıyafetlerini temin edeceğiz" şeklinde konuştu.

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