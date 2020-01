İstanbul’daki sürücüler, her yıl 175 saat trafikte bekliyor

Her yıl dünyanın çeşitli şehirlerinden trafik verilerini bir katalog şeklinde yayınlayan Avrupa’nın en büyük navigasyon firması TomTom, 2017 verilerini açıkladı. Rapora göre 2008 yılından itibaren dünyada trafik sıkışıklığı yüzde 23, 2016 yılında ise 2015’e göre yüzde 10 oranında arttı ama bu artış her yerde eşit değil. 2015 ve 2016 yılları arasında Kuzey Amerika’nın trafiği sadece yüzde 5 oranında artarken, Avrupa’nın yüzde 9, Asya ve Okyanusya’nın yüzde 12, Güney Amerika’nın yüzde 7, Afrika’nın ise yüzde 15 oranında artmış gözüküyor.

Yeşilist'te yer alan habere göre, şehirler bazında baktığımızda Meksika’nın başkenti Meksiko birinci sırada. Trafikte sürücülerin normal yolculuk süresinden ortalama yüzde 66 oranında daha fazla zaman geçirdiği Meksiko şehrinde trafik 2015 yılına göre yüzde 7 oranında artmış. Meksiko’da özellikle akşam saatlerinde trafik %101 oranında uzamakta. Bu da her yıl 227 saat daha fazla trafik anlamına geliyor.

Meksiko’yu, Bangkok (yüzde 61), Cakarta (yüzde 58), Çongçing (yüzde 52), Bükreş (yüzde 50) ve yüzde 49 oranında daha fazla yolculuk süresi ile İstanbul takip ediyor.

İstanbul’un trafik sıkışıklığı aslında 2015 senesine göre yüzde 1 oranında azalmış ama özellikle pazartesi sabah ve cuma akşam saatlerinde normal yolculuk süresi yüzde 96 oranında daha uzun sürebiliyor. Bu ise her gün 46 dakikalık, her yıl ise 175 saatlik bir sürenin trafik sıkışıklığında geçmesi demek. Yani İstanbul’daki sürücüler, her yılın bir haftasını trafiğin açılmasını bekleyerek geçiriyor.

İstanbul’da trafik daha çok otobanlarda yoğunlaşırken, normal yollar yaklaşık yüzde 30 oranında daha az trafiğe sahip. Yukarıdaki haritada İstanbul’un en sıkışık yollarını görebilirsiniz. Haritaya göre Çobanbaşı-Edirnekapı, Avrupa Otoyolu ile FSM köprü yolunun kesiştiği alanlar, Hasdal ve Büyükdere Caddesi ile Anadolu Otoyolu trafiğin en yoğun olduğu noktalar.

Bununla beraber bu trafik sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda hem sağlık sorunlarına hem de iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının salınmasına yol açıyor. İstanbul’da şu anda kayıtlı 3,75 milyon araç var ve her gün 1.017 yeni araba kaydoluyor. Avrupa’nın havası en kirli metropolü olan İstanbul’da havayı kirleten karbondioksit emisyonlarının yüzde 25’i ulaşımdan, bunun da yüzde 75’i motorlu araçlardan kaynaklanıyor.