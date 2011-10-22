-İstanbul'daki su kesintisi İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - İstanbul'da 25 ve 26 Ekim tarihlerinde bazı semtlerde uygulanacak 24 saatlik su kesintisinden Esenler, Güngören, Bağcılar ve Bahçelievler'in bazı semtleri de etkilenecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim salı günü saat 09.00 ile 26 Ekim Çarşamba günü saat 09.00 arasında Esenler'de Karabayır ve Fatih mahallelerine, Güngören'de Güneştepe Mahallesi'ne, Bağcılar'da Çınar, Merkez, Yenigün, Fevzi Çakmak, Kemal Paşa, Yavuz Selim, İnönü ve Yıldıztepe mahallelerine, Bahçelievler'de Cumhuriyet ve Soğanlı mahallelerine su verilemeyecek. Kurumdan daha önce yapılan açıklamada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Taşdelen altgeçit ve kavşak inşaatındaki yeni güzergaha deplase edilen Alemdağ çelik boru isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 25 Ekim salı günü saat 08.00'den 26 Ekim Çarşamba günü saat 08.00'e kadar Çekmeköy Taşdelen semti (Güngören, Sultançiftliği, Çamlık, Ekşioğlu, Soğukpınar, Cumhuriyet ve Aydınlar mahalleleri), Alemdağ Merkez, Alemdağ Askeri Kışla ile Nişantepe, Reşadiye, Cumhuriyet, Öğümce, Paşamandıra, Alibahadır, Bozhane, Göllü, İshaklı, Hüseyinli, Sırapınar, Ömerli, Koçullu ve Riva köylerinin tamamı ile Sancaktepe Atatürk, İnönü, Yenidoğan ve Yunusemre mahallelerinin bazı kesimlerine su verilemeyeceği duyurulmuştu.