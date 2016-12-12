İstanbul'daki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumartesi akşamı İstanbul'da gerçekleştirilen saldırıda, 36'sı polis sekizi sivil 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı, Dolmabahçe'deki Vodafone Arena stadyumu yakınlarında düzenlendi.

TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü, Pazar günü internet sitesinden yayımladığı bir açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Cumartesi gecesi ilk olarak bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtiliyor.

Bundan kısa süre sonra ise bir canlı bombanın kendisini patlattığı aktarılıyor.

Kurtulmuş saldırıların nasıl gerçekleştiğiyle ilgili şunları söyledi:

"Çevik kuvvet polisimiz doğrudan doğruya hedef alınıyor. Beleştepe dediğimiz yerde bomba patlıyor. Araç ortada yok. Arabanın olduğu yerde büyük bir çukur açılmış.

"45 saniye sonra Maçka Parkı'nda üzerinde bir mont ve arkasında sırt çantası olan birisine polis dur dediği anda maalesef orada 4 polis 1 sivil şehit oluyor".

Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet olduğunu ve soruşturmada elde edilen ilk bulguların PKK'yı işaret ettiğini açıkladı.

Saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçisi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Bakanı Soylu, "Bilmenizi isteriz ki KCK'sı da PKK'sı da DHKP/C'si de FETÖ'sü de DEAŞ'ı da terör örgütlerinin hiçbiri ama hiçbiri bu coğrafyada muvaffak olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaşamını yitirenlerin Türkiye'nin farklı kentlerindeki cenaze törenleri sürüyor.