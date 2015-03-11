İstanbul'daki park tartışması kanlı bitti

Bahçelievler'de park tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler, Şirinevler, Soğanlı Mahallesi, Kocasinan Caddesi'ndeki bir apartman önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Bünyamin Girenitlioğlu (45), kızını doktora götürmek için evin önünde park halinde bulunan 34 AJ 341 plakalı otomobiline bindi. Başka bir araç nedeniyle park yerinden çıkamayan Girenitlioğlu, çevrede otomobilin sahibini aramaya başladı.

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücü ve yanında bulunan arkadaşları ile Girenitlioğlu arasında tartışma yaşandı. Bağrış seslerini duyan Bünyamin Girenitlioğlu'nun ailesi de aşağı indi.

Tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü

İki grup arasında kısa sürede bıçak ve sopalı kavga çıktı. Bu sırada gruptan biri belindeki tabancayı çekip önce 2 el havaya ateş etti; daha sonra da Girenitlioğlu'nu başından vurdu. Olayın hemen ardından da şüpheliler kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı adam buradaki ilk müdahalenin ardından Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bünyamin Girenitlioğlu'nun başka bir hastaneye sevk edilmesini isteyen yakınları ile sağlık görevlileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Hastaneye sevki sırasında Girenitlioğlu'nu sedyede gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Yaralının durumu ağır

2 çocuk babası Bünyamin Girenitlioğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.