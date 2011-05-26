-İSTANBULDAKİ ÖĞRENCİLERE "WEB TABANLI" SINAV ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel eğitimde ulusal boyutta kalite kontrol ve durum belirlemek amacıyla yaptığı ''Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı'' (ÖBBS), bu yıl ilk kez ''web tabanlı'' pilot uygulama olarak, İstanbul'da uygulanmaya başladı. MEB, ÖBBS'yi temel eğitimde ulusal boyutta kalite kontrol ve durum belirlemek amacı ile ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce alanlarında üçer yıllık periyotlarla yapıyor. Daha önce klasik yöntemlerle yapılan sınavın bu yıl ilk kez ''web tabanlı'' olarak uygulaması İstanbul'da pilot olarak gerçekleştirilecek. Uygulama ile ilgili İstanbul ilinden belirlenen ilköğretim okullarının 4. ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere internet üzerinden Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin yer aldığı başarı testleri uygulanacak. Bu şekilde öğrencilerin web ortamında bu derslerden başarı ve becerilerinin tespit edilmesi hedefleniyor. Sınavın uygulaması yarın sona erecek. Sınava, İstanbul'dan 21 ilköğretim okulu katılıyor. Yarışma veya sıralama sınavı olmayan bu sınav, MEB'in soru bankası sistemi üzerinden internet ortamında öğrencilerin bir kere kullanabileceği kullanıcı şifreleri ile gerçekleştirilecek.