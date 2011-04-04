-İSTANBULDAKİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE SEÇİM MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - İstanbul'da nüfus müdürlükleri, 12 Haziran'a kadar hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de mesai yapacak. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının geçmiş dönemlerde verdiği kararlar hatırlatılarak, 12 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanabilmek için, TC kimlik numarası taşıyan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerektiği anımsatıldı. Bu nedenle, nüfus cüzdanı alma, değiştirme veya nüfus kayıt örneği taleplerini karşılamak amacıyla İstanbul'daki ilçe nüfus müdürlüklerinin 12 Haziran tarihine kadar resmi tatil günü ve hafta sonları da hizmet verecek şekilde açık tutulacağı bildirildi. Ayrıca, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla İstanbul Valiliğince yeni tedbirler alınarak, ilin en yoğun bölgeleri olan Eminönü Yeni Cami Meydanı, Taksim Meydanı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı ve Ümraniye Alemdağ Caddesi İgdaş yanında, Geçici Mobil Nüfus Müdürlükleri oluşturulacağı açıklandı. Açıklamada, Mobil Nüfus Müdürlüklerinin 5 Nisan ile 12 Haziran tarihlerinde 08.30-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.