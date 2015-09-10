İstanbul'daki MLKP operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Marksit Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik operasyonda 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüphelilerden, yaşı 18'den küçük olan 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4'ü mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 6 Eylül'de, terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanmıştı.
Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, şüphelilerin kullandıkları bazı kadın kıyafetleri, eşofman ve ayakkabılar ele geçirilmişti.