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İstanbul'daki MLKP operasyonunda 4 tutuklama

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi ele geçirildi

10 Eylül 2015 13:13

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Marksit Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik operasyonda 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüphelilerden, yaşı 18'den küçük olan 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4'ü mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 6 Eylül'de, terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanmıştı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, şüphelilerin kullandıkları bazı kadın kıyafetleri, eşofman ve ayakkabılar ele geçirilmişti.

 

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