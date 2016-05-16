İstanbul'daki mafya hesaplaşması Dubai'ye sıçradı

İstanbul’da Eylül 2014’te başlayan zincirleme infazlar Dubai’ye sıçradığı bildirildi. İran asıllı bir Türkiye vatandaşı, Dubai’de başını hedef alan 9 mermiyle hayatını kaybetti. Susturuculu tabanca ile infazı gerçekleştiren Kolombiya ve Hint asıllı iki tetikçinin ise Kanada’ya kaçtığı bildirildi.

Vatan’da yer alan habere göre, Dubai Marinası, 4 Mayıs tarihinde İran asıllı bir Türk vatandaşının öldürülmesiyle, İstanbul’da başlayan mafya hesaplaşmasının son durağı oldu. Dubai emniyeti tarafından yapılan açıklamada suikasta uğrayan kişinin vücudundan 9 mermi çıkarıldığı belirtilirken mermilerden 7’sinin kurbanın başına isabet ettiği açıklandı. Cinayetin Rus ve Avusturya yapımı iki tabancayla işlendiği tespit edilirken, saldırganların maktulü bir süre takip ettiği sonra bir otoparkta susturucu takılmış iki tabancayla öldürdükleri belirlendi.

Kanada’dan isteniyorlar

Kolombiya ve Hint asıllı Kanada vatandaşı oldukları belirlenen iki tetikçinin, cinayeti işledikten sonra Kanada’ya kaçtığını söyleyen Dubai Polis Şefi Hamis Matar el Muzeyna, cinayetin azmettiricisi olarak da bir İran vatandaşının arandığını ifade etti. Yetkililer, suikasta kurban giden kişinin, Türkiye’de öldürülen genç bir kadının cinayetiyle bağlantısı bulunduğunu vurguladı. Arap yetkililer, cinayete karışan kişilerin Dubai’ye iadesi konusunda Kanada makamlarıyla bağlantıya geçildiğini açıkladı.

İki ay önce gözaltına alınmıştı

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde 25 Mart Cuma günü bir ticari anlaşmazlık sebebiyle Ömer Erdal Akkartal’ın villasını basan İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve 6 adamı arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmada hiç kimse yaralanmazken polis ekipleri olayla ilgili olarak çalışma başlattı. Polis ekipleri 26 Mart Cumartesi günü operasyon düzenleyerek Zindaşti ve 4 adamını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 3 tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Zindaçti, Ömer Erdal Akkartal’ın olmayan bir yatı 1 milyon 300 bin liraya kendisine satmaya çalıştığını fark etmesi üzerine yaşanan tartışma ardından Akkartal’ın yaşadığı villaya gittikten sonra çatışma meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Zindaşti tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İç hesaplaşma infaz zincirinin pimini çekti

İddialara göre olayın temeli Zindaşti ile uyuşturucusunu ihbar ettiği Orhan U., Çetin K. ve Urfi Çetinkaya’nın sağ kolu Ali G. arasındaki çatışmaya dayanıyor. Zindaşti’nin ihbarının intikamını almak isteyen karşı grup iddialara göre intikam için Sarallar grubu ile anlaştı. Sarallar’ın adamları saldırıyı gerçekleştirdi. Ancak yine iddialara göre Zindaşti de Vedat Şahin grubu ile anlaştı. Şahin’in adamları 22 Aralık 2014 tarihinde Zindaşti’nin kızını vuran Sarallar’ın adamlarını vurdu. Bu olaydan 2 gün sonra ise ‘Futbolcu’ lakaplı Ali Ekber Akgün İstanbul’da aracında infaz edildi. Akgün, Hollanda’daki uyuşturucu pazarının en önemli aktörlerinden biri olarak biliniyordu. Akgün’ün infazından 9 saat sonra ise Nişantaşı’nda başka bir saldırı olayı yaşandı.

Nişantaşı’nda Vedat Şahin kurşunların hedefi oldu. Bu eylemin arkasında ise suç örgütü Sarallar’ın olduğu iddia edildi. İstanbul’daki hesaplaşmadan yaklaşık 1 yıl sonra ise bu kez Dubai’deki bir başka suikast yaşandı.

Zindaşti bağlantısı

Dubaili yetkililerin söylediği Türkiye bağlantısı ise 26 Eylül 2014 tarihinde İran asıllı Naci Şerifi Zindaşti’ye yönelik İstanbul’da gerçekleştirilen saldırıya işaret ediyor. Türk istihbarat birimlerine göre 2014 yılının Eylül ayında gerçekleşen saldırıda Zindaşti’nin 19 yaşındaki kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç (23) hayatını kaybetmişti. İddialara göre, Zindaşti uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilen Urfi Çetinkaya’nın mallarını ihbar etmişti ve aralarında bu yüzden husumet çıkmıştı. Zindaşti de kızının cenaze töreninde ‘Esas hedef bendim’ dedi ve ardından İstanbul’da art arda silahlı saldırı olayları yaşandı.