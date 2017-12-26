İstanbul'daki IŞİD operasyonlarının 4 aylık bilançosu; 3'ü üst düzey yönetici 714 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Eylül ile 26 Aralık tarihleri arasında IŞİD'lilere yönelik düzenlenen 21 operasyonda, 3'ü üst düzey sorumlu, 670'i yabancı toplam 714 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerinin desteğiyle son 4 ayda yaptığı operasyonlarda, terör örgütü IŞİD'li şüphelilerin yakalanmasıyla birçok terör eylemini engelledi.

10 Eylül'de 2 ilçede 3 adrese yönelik yapılan operasyonda, IŞİD adına gerçekleştirilen bazı eylemlerin talimatını verdiği iddia edilen ve üst düzey 3 sorumlunun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.



Abdulkadir Masharipov ile bağlantısı bulundu

Küçükçekmece'de 14 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afgan uyruklu Otobek R.'nin, yılbaşı gecesi bir eğlence merkezine saldıran IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov ile bağlantısı belirlendi.

AVM'de bombalı araç ile ilgili 4 IŞİD'li yakalandı

27 Ekim'de Arnavutköy ve Esenyurt'taki evlerde meydana gelen patlamalar üzerine yapılan çalışmalarda 28 Ekim'de Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç bırakıldığı sırada yapılan operasyonda 2'si kadın 4 kişi yakalanmıştı.

Sansasyonel eylem planlayan 6 kişi yakalanmıştı

11 Kasım'da gözaltına alınan 6 kişinin terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak'taki yöneticilerinden gelen talimatlar doğrultusunda sansasyonel eylem planı içinde olduğu belirlenmişti.

Devlet büyüklerine saldırı planlayan 'yalnız kurt' yakalanmıştı

25 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelinin 'Yalnız Kurt' olarak bilinen tek kişilik saldırı hücresi olduğu belirlenerek, ülkemizdeki üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde bulunduğu tespit edilmişti.

1 Eylül-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan 21 operasyonda, 670'i yabancı toplam 714 kişiyi gözaltına alındığı açıklandı. (DHA)