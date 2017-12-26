Somali'deki IŞİD'lilerden yılbaşında saldırı çağrısı

Somali’de IŞİD’e bağlılıklarını açıklayan aşırılıkçı militanlar, 'yalnız kurt’ olarak adlandırılan bireysel savaşçılara yılbaşında saldırı gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu. Yayımlanan videoda, saldırılar esnasında çocukların varlığına aldırılmaması ve alkol içip sarhoş olmalarından faydalanılarak ‘dinsiz imansızlara’ saldırılması istendi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, aşırılıkçı örgütleri gözlemleyen ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu, IŞİD'in Somali'de kendisine biat eden militanların ilk videosunu yayımladığını duyurdu. Pazartesi yayımlanan videoda IŞİD destekçilerine 'dinsiz imansızların' peşine düşülmesi ve kiliselere, pazarlara, eğlence yerlerine saldırı düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.