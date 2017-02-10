İstanbul'daki IŞİD iddianamesinden: Militan çocukları için okul kuruldu, "T.C.'yi ve Atatürk'ü ret" dersleri verildi!

IŞİD iddianamesinde, İstanbul Sultanbeyli'de "Ribat eğitim kurumu" ve "sübyan okulu" adı altında kurula 'okul'larda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen IŞİD mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, IŞİD militanları bu çocuklara öncelikle "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme" desleri verdi. İddianamede söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer aldı.

35 sanıklı IŞİD iddianamesi hazır

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın'ın 35 kişi hakkında düzenlediği iddianamede, IŞİD'in İstanbul Sultanbeyli'deki örgütlenmesini gözler önüne koyan dehşet verici fotoğraflar ve tespitlere yer verildi.

IŞİD militanlarının çocuklarına 'eğitim'

Terör örgütünün, çatışma bölgelerinde ölen, cezaevinde olan ya da o bölgedeki faaliyetlerine devam eden DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel, sözde eğitim kurumları kurduğu ortaya çıktı.

Baş konu: Devleti, mahkemeleri, askerliği ve Atatürk'ü ret

İddianameye giren fotoğraflara göre, 'Ribat eğitim kurumu" adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen sözde eğitim kurumunda çocuklara Atatürk ilke ve inkılaplarının, mahkemelerin, askerliğin, partilerin ve bayramların reddedilmesi anlatıldı.

Okulun kadın müdürü takdirname bile verdi

İddianamede söz konusu eğitim kurumunun kadın müdürünün halen yakalanamayan Fatma Küçük olduğu anlatıldı, çocukların başarılı bulunanlarına takdirname belgesi verildiği belirtildi. Ele geçen belgelerde sözde eğitimin ücretsiz olmasının da altının çizildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Burada eğitim alan çocuklar radikalleşmeye başladı

İddianamede, söz konusu Ribat eğitim kurumunda elde edilen dökümanlarda "Bahse konu yerin IŞİD terör örgütü ideolojisi yönünde eğitim verdiği, IŞİD terör örgütünün meşrulaştırılarak küçük yaştaki çocuklara benimsetilmeye çalışıldığı, eğitim alan çocukların da radikalleşmeye başladığı" değerlendirilmesine yer verildi.

Gizlenmiş Mescid...

İddianamede yine dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin Sultanbeyli'de kullandığı belirlenen gizli bir mescidin de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu mescidin dışarıdan işyeri gibi göründüğü ancak içinin mescid şeklinde düzenlendiği ve burada da IŞİD militanlarına örgüt hakkında bilgiler verilip toplantılar yapıldığı, broşür dağıtımından, başka kişilerle kurulacak ilişkiye kadar görevlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

19 çocuğun işlemleri devam ediyor

Polis ekiplerince basılarak kapatılan sözde eğitim kurumu ile illegal mescitte bulunan 18 çocuk ile suça sürüklenen Ö.D. isimli bir çocuğun işlemlerinin Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı kaydedildi.

6 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianamede 6 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken tüm şüpheliler hakkında ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaı talep edildi. 2 şüphelinin de firari olduğu belirtilen iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ribat: İslam devletlerinin sınır karakolu

İddianamede, Ribat kelimesinin İslam devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki, önemli noktalarda bulunan sınır karakolu niteliğinde müstahkem yapılar anlamına geldiği, ayrıca Arapça olan Ribat kelimesinin "bağlamak, sağlamlaştırmak, sağlam yürekli olma, sabretmet, kuvvet vermek" anlamlarına da geldiği belirtildi.