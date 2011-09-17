İstanbul'daki infazı Çeçen komutan Ramazan Kadirov mu yaptırdı

T24 - İstanbul dün yine Çeçen infazına sahne oldu. 2009’da öldürülen Çeçen lider Ali Osaev’in yerine geçen 33 yaşındaki Berkkhazh Musaevi ile birlikte Rustam Altemirol ve Zavrbek Amriev yine Zeytinburnu’nda susturuculu silahlarla öldürüldü. Muhalif Çeçen komutan olduğu belirtilen Musaevi ve yanındakilerin iktidardaki Ramazan Kadirov’un adamlarınca öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi’ndeki olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bir eve üç ay önce taşınan Musaevi, Altemirol, Amriev, ev sahibine “Çeçenistan’da işlerimiz bozuldu. Burada tekstil işi yapacağız” dedi. İddialara göre üç kişi dün cuma namazından sonra telefonda birileriyle tartıştı ve caddede beklemeye başladı. Bir süre sonra siyah renkli arabadan susturuculu silahlarla ateş açıldı. Saldırganlar otomobili olay yerine yakın bir yere bırakarak, kaçtı.



Radikal'in haberine göre; Musaevi’nin Çeçen direnişi’nde komutan olduğu çatışma da aldığı yara yüzünden tedavi için İstanbul’a geldiği bildirildi. İnsani Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKAN-DER) yöneticilerinden Ömer Bezirgan, saldının Rus gizli servisince gerçekleştirildiğini iddia etti.

4 yılda 7 infaz



Polis Çeçen cinayetlerini geçmişte olanlarla birlikte araştırıyor. Son 4 yılda kayda geçen Çeçen cinayetleri şöyle:

* Eylül 2008: Başakşehir’de Çeçen Albay Gazhi Edilsultanov suikast silahıyla öldürüldü.

* Aralık 2008: İslam Canibekov evinin önünde öldürüldü.

* Şubat 2009: Çeçen komutan Ali Osaev öldürüldü. Cinayetin, Edilsultanov’un öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

* Haziran 2009: Bir Çeçen Zeytinburnu’nda bodrum katında infaz edildi.



