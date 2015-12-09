"İstanbul'daki imar planı değişikliklerinde bakanlık belediyeyi yok sayıyor, Topbaş rahatsız"

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce'nin döneminde İstanbul Valilliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yaklaşık 1367 adet bakanlık işleminin askıya çıkarıldığını söyleyen Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, askıya çıkan işlemlerinin yüzde 90'ında imar planı değişikliği olduğunu kaydetti. 64. hükümetin kurulduğu 24 Kasım'dan bir hafta sonra, 30 Kasım 2015'te 20 adet plan değişikliği yapıldığını söyleyen Bayer, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı görevine hızlı başladı dedi. Bayer, "Bakanlığın bu tutumu Kadir Topbaş ve seçilmiş meclis üyeleri arasında rahatsızlık yarattı" dedi.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (9 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan "Şehircilik Bakanlığı İBB'yi ezip geçiyor" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce döneminde İstanbul Valilliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yaklaşık 1367 adet bakanlık işlemi askıya çıkarıldı.

Askıya çıkan işlemlerin % 90’ında imar planı değişikliği oldu.

Tabiat varlıkları şube müdürlüklerinin gündemleri ve plan değişiklikleri ile ilgili ‘ÇED gerekli değildir ilanları’, ulusal deprem stratejisi ve eylem planı (İDP) izleme ve değerlendirme kurulu toplantılarının ve bazı yönetmeliklerin duyuruları yapılır. Geçen dönemki bakan Güllüce dönemindeki bazı plan değişiklikleri, İBB’de AKP’li ve CHP’li üyeler tarafından defalarca şehir menfaatine aykırı bulunduğu ve ranta dönük olduğu için reddedildi. Reddedilen plan değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen onaylanarak askıya çıkarıldı. Peki kim güzel İstanbul’u yağmalıyor?



İBB mi, Bakanlık mı?



Ne yazık ki esas yetkili olan ‘seçilmişler’ reddediyor, ‘atanmışlar’ ise kabul ediyor. Güllüce zamanında yapılan plan değişikliklerinin birçoğuna Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve CHP İBB grubu dava açtı, kazanılan davalar oldu. Bakanlığın bu tutumu Kadir Topbaş ve seçilmiş meclis üyeleri arasında rahatsızlık yarattı.

Ankara, İstanbul’u bilmez, planlama yaptığı alanındaki demografik yapıyı bilmez ama şehrin kaderini değiştirecek plan değişikliğini yapar ve dayatır. Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı, AKP Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı görevine hızlı başladı. İBB başkan ve meclisine daha duyarlı yaklaşım beklenirken, bu konuda bir çabası olmadığına ilişkin emareler görülüyor. Gündemdeki bazı plan değişiklikleri Bakanlık tarafından İBB yok sayılarak ve resen onaylanarak askıya çıktı. 30 Kasım itibariyle web sitesinde büyük ölçekli 20 adet plan değişikliği duyurusu yapıldı. Bakanlığın aynı firmaya ait aynı gün (25.11.2015) iki adet birden trampa çalışmaları çerçevesinde Arnavutköy ve Pendik’te askıya çıkarılan plan değişikliklerinden ve Park Orman’ın içine yapılacak 109 adet bungalov ev, kapalı otopark, kır kahvesinden haberi var mı?

Bakan Fatma Güldemet Sarı İstanbul’u gözetim altında tutmalıdır.