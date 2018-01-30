"İstanbul'daki hastanelerin durumu acillik; bir askıda 4 kişi tedavi ediliyor, hastalar beklerken uyuyakalıyor!"

Hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunlukların arttığı yönündeki şikayetlerin ardından İstanbul’da gece saatlerinde 6 hastanenin acil servisine giden Hürriyet'ten Burak Çoşan izlenimlerini aktardı. Çoşan, "2 saatten fazla bekleme sürelerinin oluştuğu hastanelerde ‘enfekte atık’ kutusuna giren kedilerin hasta sedyelerine çıktığını gördük" dedi.

Haberde, "Bir serum askılığında 4 kişinin birden tedavi edildiğine, koridorlarda sedye üzerinde tomografi çekilmek için bekletilen hastalara şahit olduk" ifadeleri kullanıldı.

Çoşan'ın izlenim haberi şöyle:

Son dönemlerde ardı ardına sağlık alanında yatırımlar yapılsa da hastanelerde oluşan kalabalık günden güne artmaya devam ediyor. Özellikle devlet ve üniversite hastanelerinin acil servislerinin çalışanları yaşanan yoğunluktan dolayı hastalara yetişmekte zorluk çekiyor. Biz de bir cumartesi akşamı saat 22.00’den sonra İstanbul’un dört bir tarafındaki hastanelerin acil servislerine gittik.

Kartal’dan başladığımız yolculuk Bakırköy’de saat 01.30’da sona erdi. Gittiğimiz tüm hastanelerin acil servisleri ‘iğne atsanız yere düşmez’ denecek kadar kalabalıktı. Bazı hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle hastalara, sedyeye yatırılmadan serum bağlanırken, bazı hastanelerde ise acil müdahale edilmesi gereken hastalar sıra beklemek zorunda kalıyordu. Yaşanan bekleyişten dolayı güvenlik görevlileriyle kavga eden hasta yakınları, neredeyse gezdiğimiz tüm hastanelerde karşımıza çıkanlar arasındaydı. En ilginci ise bir acil serviste ‘enfekte atık’ kutusunda çıkan kedinin steril olması gereken acil müdahale odalarında rahatça dolaşmasıydı.

Tomografi sırası

İlk olarak Kartal Devlet Hastanesi. Acil serviste saat 22.00 itibariyle yoğun bir kalabalık var. 150’ye yakın kişi içerde muayene olmak için sırada. Acil müdahale gerektiren hastalar ise koridorda ya sedye üzerinde ya da tekerlekli sandalyelerde beklemede. Buradan sonraki durak Bostancı’daki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yakın zamanda Sancaktepe’ye taşınması beklenen hastanenin acil servisinde de durum pek farklı değil. Bekleme süreleri burada da bir hayli uzun. Bazı hastalar bekleme süresini koltuklarda uyuyarak geçiriyor. Her iki hastanede de yoğunluktan dolayı bir hastanın kalktığı sedyeye yeni bir hasta yatırılıyor, damar yolu açılıp bir an önce serum bağlanması gereken hastaların bekleme süresi 40 dakikayı buluyor.



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