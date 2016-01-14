İstanbul'daki güvenlik önlemleri artırılacak

Sultanahmet Meydanı'nda 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba saldırısının ardından İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, İstanbul'un kalabalık merkezlerinde ek güvenlik önlemlerinin alınması kararı alındığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Cağaloğlu'nda bulunan Vilayet Binası'nda bu akşam Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bazı müsteşarlar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, MİT, Jandarma, Emniyet İstihbarat, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerinden yetkililer katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve 3 saat süren toplantı saat 19.00'da sona erdi.

Toplantıda, Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve 10 Alman turistin hayatını kaybettiği saldırı ele alındı. Bombalı saldırının ardından soruşturma ile ilgili yapılan tüm çalışmalar hakkında ilgili birimlerce Başbakan Davutoğlu'na brifing verildi.

Yapılan toplantıda, İstanbul'un daha huzurlu bir kent haline gelmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı. İstanbul'un kalabalık merkezlerinde var olan önlemlere ek tedbirler alınması kararı alındı. Kalabalık merkezlerde, çeşitli güvenlik birimlerinin eleman sayısının artırılmasının yanında, kamera gibi çeşitli teknolojik desteğin sağlanması kararı alındı.

Alınacak bu tedbirlere ilişkin ilgili birim amirlerince Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tek tek brifing verildi. Toplantının sona ermesinin ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sultanahmet'teki saldırıda yaralanan rehber Sibel Şatıroğlu ile de görüştü. Şatıroğlu'nun yaşadıkları hakkında Başbakan'a bilgi verdiği öğrenildi.