İstanbul'daki 'FETÖ' soruşturmasında 47 kişi tutuklandı

Fethullah Gülen'in, örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceğini söylediği belirtilen 944 kişilik dua listesinde adları geçtiği iddia edilen 47 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz salı günü 944 kişilik "dua listesinde" adları geçtiği belirtilen 96 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında listede bulunan 60 kişi gözaltına alındı.

Emiyetteki işlemlerinin ardından 60 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

47 kişi tutuklandı

Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkeme, 13 kişinin yurt dışına çıkışını yasakladı. (DHA)