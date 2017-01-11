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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'daki 'FETÖ' soruşturması kapsamında 60 iş adamı tutuklandı

Tutuklanan işadamları arasıda Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak da bulunuyor

11 Ocak 2017 14:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 110 iş adamından 60'ı tutuklandı. Tutuklanan iş adamları arasında Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak ve Mahmut Sami Boydak da bulunuyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınarak tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 110 iş adamının sorgusu tamamlandı.

 

Bekir ve Mahmut Sami Boydak da tutuklandı

 

Nöbetçi hâkimlik, eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi Bekir Boydak ve oğlu Mahmut Sami Boydak'ın da aralarında bulunduğu 60 iş adamının, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Hâkimlik, diğer 50 iş adamının ise "yurt dışına çıkış yasağı" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Başsavcılığın, bazı iş adamlarının adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'FETÖ'nün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığını belirleyen başsavcılık, isimleri tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerin ev ve ofislerinde arama kararı çıkarılmıştı. 

İstanbul merkezli 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 164'ü gözaltına alınmış, zanlılardan 54'ü işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmıştı. 110 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, 110 iş adamının da yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adreslerinde bulunamayan 106 şüpheliyle ilgili arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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