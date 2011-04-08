İstanbul'daki dev akvaryumda kaza

T24 - Açılış için son hazırlıkların yapıldığı İstanbul Akvaryum’da, rutin temizlik sırasında vakuma kapılıp 3 dakika nefessiz kalan, 3 Yıldız Bröveli dalıcı Volkan Erbey, 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor.



Başbakan Tayip Erdoğan’ın programına göre Nisan ya da Mayıs ayında gerçekleştirilecek açılış öncesi son hazırlıkları yapılan İstanbul Akvaryum’daki ana tankta, 30 Mart günü rutin temizlik çalışması yapan 10 ayrı dalış sertifikalı Erbey, iddiaya göre su boşaltım motorlarının çalışması üzerine oluşan vakuma kapıldı.



Henüz tamamlanmadığı için süzgeçleri yerleştirilmeyen boşaltım kanalına beline kadar saplanan Erbey’in nefes almasını sağlayan ağızlığı çıktı. Yaklaşık 3 dakika nefessiz kaldı.





Kalbi durmuştu



Olayın fark edilmesi üzerine diğer dalgıçların yardımıyla kalbi durmuş şekilde dışarı çıkarıldı. Suni teneffüs ve kalp masajı yapılarak tekrar hayata döndürülen Erbey, International Hospital’a götürüldü. Burada 7 gündür yoğun bakımda olan Erbey, yaşam mücadelesi veriyor. Bir yakını, “Allah’tan umut kesilmez. Gerek çalıştığı şirket gerekse hastane ne gerekiyorsa yapıyor. İnşallah bu savaşı kazanıp aramıza tekrar döner” dedi. Alt ve Üst Yapı İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Metal Yapı ve Nas İnşaat konsorsiyumunun kurduğu İstanbul Akvaryum Turizm Şirketi, kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kaza anında, her dalışta olduğu gibi yanında bulunan gözlemci ve ilk yardım eğitimi almış 2 dalgıç hemen Volkan Erbey’i sudan çıkarmış ve ilk müdahaleyi yaparak ambulansla tam teşekküllü özel bir hastaneye kaldırmıştır. Bu talihsiz iş kazası nedeniyle üzüntü duymaktayız. Volkan Erbey’in en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşup aramıza dönmesini umut ediyoruz.”



Volkan Erbey’in temizliğini yaparken kaza geçirdiği Florya’daki dev akvaryum henüz açılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2003’te ihale ettiği akvaryumda 1.2 kilometre uzunluğunda gezi güzergâhı olacak.





Hastaneden açıklama



"International Hospital'ın acil servisine 30 Mart 2001 Çarşamba günü, saat 16:20'de getirilen dalgıç Volkan Erbey'in tedavisi halen yoğun bakım servisinde sürdürülüyor. Tedavisini takip eden Yoğun Bakım ve Reanimasyon uzmanı Prof. Dr Lütfi Telci, hayati riski süren dalgıç Volkan Erbey'in sağlığı hakkında şu bilgileri verdi:



"Volkan Erbey, havuzda boğulma öyküsü nedeniyle kalbi ve solunumu durmuş, ex-duhul halde hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Acil serviste kendisine kalp durması nedeniyle, entübasyon (nefes borusuna tüp yerleştirme) yapılarak kalp masajı ve hastane koşullarında ileri yaşam desteği sağlanmıştır. Yaklaşık 40 dakika süren kalp masajı ve hastane koşullarında ileri yaşam desteği sayesinde hastanın kalbi çalışmıştır. Yine kendisine kalp masajı ve hastane koşullarında ileri yaşam desteği verilerek, yoğun bakım servisine alınmıştır. Hemodinamik stabilizasyon (kan dolaşımının stabil hale gelmesi) sağlandıktan sonra hastaya bilgisayarlı beyin tomografisi tetkiki yapılmıştır. Hastanın beyin tomografisinde beyin ödemi saptanmıştır. Konservatif (cerrahi olmayan) antiödem tedaviye başlanmıştır. Yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Volkan Erbey'in hayati tehlikesi devam etmektedir."





