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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu : 54 gözaltı

Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU- İSTANBUL,(DHA)  İstanbul'da dün akşam terör örgütü  DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

20 Ocak 2018 16:20

Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU- İSTANBUL,(DHA) 
İstanbul\'da dün akşam terör örgütü  DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik dün gece operasyon düzenlemişti. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı düzelenen operasyonda yabancı uyruklu 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. 
 
ÇATIŞMA BÖLGELERİNE GİTMİŞ VE GİTMEYİ BEKLEYEN KİŞİLER 
Emniyet yetkilileri şüphelilerin bazılarının çatışma bölgelerine gideceğini, bazılarının ise çatışma bölgelerinden başka ülkelere gitmek için bekleyen kişiler olduğunu belirtti. 
 

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