İstanbul'daki darbe teşebbüsü ana davası (1)

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,(DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu savunmasını yaptı. 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanlığı\'ndan kendisine üzerinde \"Sıkıyönetim\" yazılı bir emir geldiğini, emri araştırma ve araştırma imkanı olmadığını savunan Aydoğdu, \"Gelen emre itimat ettik, itaat ettik. Ben ve silah arkadaşlarım irademiz dışında hain darbe girişimine karıştırılmışız, aldatılmışız\" dedi. Öte yandan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da duruşmaya izleyici olarak katıldı.



\"BYLOCK KULLANMADIM\"

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen 6. duruşmaya 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanık dönemin 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu savunmasını yaptı. Sanık Aydoğdu, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı \'Bylock\' programını kullanmadığını, örgüte himmet adı altında para vermediğini, eşi ve çocuklarının cemaatle bir bağlantısının olmadığını belirtti. Cemaatten uzak bir yaşam sürerken darbe girişiminin ardından hain olarak suçlanmasını aklının almadığını söyleyen sanık Aydoğdu, \"FETÖ ile irtibatım yoktur, olamazda. Ben devletime, vatanıma ettiğim yeminle sadakatle hizmet ettim\" dedi.

\"SIKIYÖNETİM EMRİNİ İLK DEFA GÖRÜYORDUM\"

Sanık Aydoğdu, \"15 Temmuz akşamı mesaiden ayrıldıktan sonra tugay komutan yardımcısı beni arayarak görmem gereken bir evrak olduğunu söyledi. Ben de tugaya saat 21.00 gibi geri döndüm. Odama geçtim. Söz konusu evrakta \'Sıkıyönetim\' ifadesi geçiyordu. Şaşırdım, anlam veremedim. Sıkıyönetim emrini ilk defa görüyordum. Emrin hukuki sorumluluğunu soracağım bir hukukçu personelim o an yoktu. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan gelen bir emir. Emir üzerinde araştırma imkanı bulamadım. Kafam karıştı, emri denetleyemedim. Televizyonda jandarmanın güvenlik gerekçesiyle köprüde ulaşımı kestiğini izledim. İl Jandarma Alay Komutanı\'nı aradım ama ulaşamadım. Saat 22.50\'de nizamiyeden hazır olan araçlar çıkış yapmaya başladı.Birliklerin ne yaptıkların konusunda bilgi gelmiyordu, irtibat kesilmişti. Televizyon izlemediğim için Cumhurbaşkanı ve Başbakan\'ın açıklamalarını izleyemedim\" dedi.

\"SAAT 02.00\'DA DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞUNU ANLADIM\"

Sabiha Gökçen Havalimanı\'na giden birliklerin koordinesinden sorumlu yarbayın kendisini aradığını anlatan sanık Aydoğdu \"Yarbay , askeri araçların protesto edildiğini ve ilerleyemediklerini iletti. Ben de kendisine, halkı uyarmasını, ateş açılmamasını söyledim. \'Tankın içinde bekleyin\' dedim. Güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirdiğim personelin aslında darbe girişimine karıştığını öğrenmiş oldum. Darbe girişimi olduğunu anladığımda saat 02.00\'dı\" ifadelerini kullandı.

\"DARBE GİRİŞİMİ NE KARIŞTIRILMIŞIZ, ALDATILMIŞIZ\"

\"Ben ve silah arkadaşlarım irademiz dışında hain darbe girişimine karıştırılmışız, aldatılmışız\" diyen sanık Aydoğdu sabah saat 05.00\'de güneş aydınlanınca polislere teslim olduğunu söyledi. 32 yıldır askerlik hayatı olduğunu belirten ve askerlikte \'Emir\' konusunun ne anlama geldiğini de ayrıntılı olarak anlatan sanık Aydoğdu, \"Gelen emre itimat ettik, itaat ettik\" ifadelerini kullandı. Duruşma sanık Aydoğdu\'nun savunmasıyla devam ediyor.

Öte yandan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da duruşmaya izleyici olarak katıldı.



