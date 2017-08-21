İstanbul'daki darbe teşebbüsü ana davası (1)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma mahkemeye ulaşan evrakların okunmasıyla devam ediyor, ardından tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede Terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor.

Gülen ile birlikte 11 sanık, İstanbul\'da darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit olan 89 kişiden sorumlu tutuluyor.

Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlar ise şöyle: \"Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme\", \"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme\", \"7 kez olmak üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme\", \"82 kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme\",

\"2 kez cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"2 kez cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme\", \"silahlı terör örgütü kurmak\", \"4 kez kara ulaşım araçlarının alıkonulması, \"2 kez hava ulaşım araçlarının alıkonulması,

\"2 kez gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"Haberleşmenin engellenmesi\", \"işyeri dokunulmazlığını ihlal\", \"7 kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi\", \"Silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi.\"

DARBECİ ASKERLERE 92\'ŞER KEZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...

İddianamede Fetullah Gülen, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında atfedilen tüm suçlardan ayrı ayrı 92\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56\'şar yıldan 174\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YURTTA SULH KONSEYİ İSTANBUL YAPILANMASI...

İddianamede, \"Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması\"nın; Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli şüphelilerden oluştuğu belirtiliyor.