İstanbul'daki darbe teşebbüsü ana davası

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nün karşısında bulunan binada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. İfade veren tutuklu eski kurmay Yarbay Şakir Çınar terör saldırısı beklentisiyle emniyet güçlerine yardım etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı\'na gittiklerini burada da halkın tepkisiyle karşılaştıklarını anlattı. \"Aldatıldık, kandırıldık…\" diyen sanık Çınar, darbe niyetiyle havalimanına gitmediğini savundu. Emir komuta zinciri içinde verilen görevi icra ettiğini savunan Çınar, darbe girişimini öğrendiğinde ise geri dönmek için astlarına emir verdiğini, zırhlı araçların etrafı halk tarafından kapatıldığı için geri dönemediklerini öne sürdü. Çınar, \"Emrimdeki askerlere \'Halka ateş edin emri vermedim, sadece havaya bir kaç el ateş edin\' emri verdim\" dedi.

Astlarının kendi aleyhinde verdiği ifadelerin hatırlatılması üzerine sanık Çınar, \"Herkes kendini kurtarmak için bir şey söylüyor. Sonuçta herkes ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor, basit değil\" diye cevap verdi. Bir şikayetçi avukatının \"Oyun oynadığınızı mı sanıyorsunuz? İnsanlara terör estiriyorsunuz. Terörü engellemeye mi gittik diyorsunuz?\" şeklindeki sorusuna, izleyiciler alkışlarla ve ıslıklarla destek verdi. Bir izleyici de sanığa \"Vatan haini\" diye bağırdı.

Sanık Çınar da avukata \"Dediklerinize katılmıyorum\" şeklinde cevap verdi. Suç teşkil eden emir almadığını ve vermediğini savunan Çınar, suçlamaları reddedip, tahliyesini ve beraatini istedi. Duruşmaya öğle arası verildi.