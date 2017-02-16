İstanbul’daki darbe girişimi davasında 24 şüpheliye 92 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişiminin organizatörleri olduğu belirtilen 24 şüpheliye 92 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle iddianame hazırlandı. İddinamede bir numaralı şüpheli Fethullah Gülen oldu.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, hazırlanan iddianamede darbe girişiminin organizatörü olduğu iddia edilen 24 şüphelinin 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ayrıca İstanbul'da darbe gecesi hayatını kaybeden 89 vatandaşın ölümünden de bu şüpheliler sorumlu tutuldu.

Bir numaralı şüpheli Gülen

15 Temmuz darbe girişiminin "organizatörlerine" yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen oldu.

"89 vatandaşın ölümünden sorumlular"

Gülen ile birlikte 24 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbeyi engellemek için sokağa çıkan ancak darbeci askerler tarafından öldürülen 89 vatandaşın ölümünden de bu şüpheliler sorumlu tutuldu.

92 kez ağırlaştırılmış müebbet

Şehit olan 89 vatandaşın ailesi de iddianamede müşteki olarak yer aldı. İddianame şüpheliler için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Başsavcılığa gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianame onaylanması için başsavcılığa gönderildi.